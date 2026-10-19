Plan DN-III-E: Sedena despliega más de 11 mil militares por huracanes y evacúa a 5 mil 625 personas

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que desplegó a 11 mil 276 integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en ocho estados del país, como parte de la aplicación del Plan DN-III-E ante las afectaciones provocadas por los huracanes Polo, Rachel, Simón y Trudy, así como el frente frío número 2.

De acuerdo con la dependencia federal, las operaciones de auxilio comenzaron el pasado 8 de octubre de 2026 en Baja California, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Sonora y Veracruz.

Las acciones incluyen evacuaciones, distribución de alimentos y agua potable, limpieza de viviendas y rehabilitación de caminos afectados por los fenómenos meteorológicos.

Sedena evacúa a más de 5 mil personas por huracanes en México

Como resultado de la aplicación del Plan DN-III-E, las Fuerzas Armadas han evacuado a 5 mil 625 personas hacia zonas seguras y albergues temporales.

Además, se han entregado 4 mil 137 despensas y 50 mil 750 litros de agua embotellada para atender las necesidades de la población afectada.

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La Sedena detalló que el personal militar realizó trabajos de limpieza y desazolve en 150 viviendas y espacios públicos, mediante el retiro de lodo, piedras, ramas y basura.

Asimismo, se logró restablecer la circulación en diversas vías de comunicación después de despejar decenas de kilómetros de caminos con apoyo de maquinaria pesada.

Ejército despliega helicópteros y vehículos en ocho estados

Para las operaciones de emergencia, la dependencia movilizó ocho helicópteros, 979 vehículos de transporte de personal y ocho unidades de maquinaria pesada.

Estos recursos se utilizan para facilitar las labores de rescate, el traslado de suministros y la rehabilitación de infraestructura afectada por las lluvias.

Las acciones se concentran en las entidades donde los fenómenos meteorológicos han provocado daños y condiciones de riesgo para la población.

Mantienen mil 415 militares en alerta para atender nuevas emergencias

La Secretaría de la Defensa Nacional también informó que mil 415 elementos permanecen en alerta en el Valle de México, como parte de la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre.

Este personal constituye una reserva estratégica que puede movilizarse hacia cualquier entidad donde sea necesario reforzar las labores de auxilio.

#NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa Se informa sobre las acciones realizadas por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en la aplicación del Plan DN-III-E. https://t.co/LRSyk8M8kB https://t.co/Vt7icWMjPH — @Defensamx (@Defensamx1) October 19, 2026

La fuerza dispone de cinco aviones de transporte y seis helicópteros, destinados a establecer puentes aéreos para trasladar personal, medicamentos, despensas y otros suministros.

Entre las aeronaves disponibles se encuentran dos Boeing 737-800, un Hércules C-130, un Casa C-295 y un Spartan C-27J, además de helicópteros MI-17, EC-725 y MD-530F.

Finalmente, la Sedena señaló que mantendrá las operaciones del Plan DN-III-E para brindar asistencia a las comunidades afectadas por los fenómenos meteorológicos.

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