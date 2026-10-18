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CNPC reporta saldo blanco en cuatro estados tras el paso del Huracán Trudy

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CNPC reporta saldo blanco en cuatro estados tras el paso del huracán Trudy

Guerrero, Michoacán, Jalisco y Colima reportaron saldo blanco por el paso del fenómeno, de acuerdo con el informe de Protección Civil.

Por Redacción Por Esto!

18 de oct de 2026

1 min

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Autoridades encabezaron la tercera sesión y el cierre del Puesto de Comando instalado en Manzanillo, Colima, por el huracán Trudy
Autoridades encabezaron la tercera sesión y el cierre del Puesto de Comando instalado en Manzanillo, Colima, por el huracán Trudy / Especial

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que Guerrero, Michoacán, Jalisco y Colima reportaron saldo blanco tras el paso del huracán Trudy, de acuerdo con el balance presentado durante la tercera sesión del Puesto de Comando instalado en Manzanillo, Colima.

La reunión fue encabezada por Laura Velázquez Alzúa, titular de la CNPC, perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

A través de sus canales oficiales, la dependencia dio a conocer que, hasta el momento del reporte, no se registraban afectaciones que impidieran declarar saldo blanco en las cuatro entidades.

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