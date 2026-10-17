Presidenta Sheinbaum alerta por Huracán Trudy y frente frío 2: prevén lluvias en nueve estados durante las próximas 48 horas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a la población a extremar precauciones ante los efectos del Huracán Trudy, de categoría 1, y el frente frío número 2, que provocarán lluvias en nueve estados del país durante las próximas 36 a 48 horas.

A través de su cuenta oficial de X, la mandataria advirtió que ambos fenómenos meteorológicos afectarán distintas regiones del Pacífico y del Golfo de México, por lo que pidió atender las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil.

¿Qué estados tendrán lluvias por el huracán Trudy y el frente frío 2?

De acuerdo con el mensaje de Sheinbaum, las precipitaciones afectarán a Colima, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz.

La presidenta destacó la importancia de mantenerse informados mediante los canales oficiales, especialmente en las zonas vulnerables a inundaciones y otros efectos asociados con las lluvias.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Huracán Trudy se localizaba aproximadamente a 220 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 465 kilómetros al oeste de Acapulco, Guerrero, al momento del reporte citado por la mandataria.

Noticia Destacada Huracán Trudy seguirá provocando lluvias intensas en Colima y Michoacán; alertan por olas de hasta 7 metros y vientos de 120 km/h

El sistema se mantiene en aguas del océano Pacífico, mientras que el frente frío número 2 afecta la región del Golfo de México.

Cierran puertos en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco por condiciones meteorológicas

Sheinbaum informó que la Secretaría de Marina (Semar) mantiene el cierre de puertos a todo tipo de embarcaciones en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, debido a las condiciones meteorológicas.

Estas restricciones forman parte de las medidas preventivas para reducir riesgos en la navegación y las operaciones marítimas.

Exhortamos a la población a extremar precauciones ante el paso del huracán Trudy categoría 1 en el océano Pacífico y el frente frío número 2 en el golfo de México, que provocarán lluvias durante las próximas 36-48 horas en Colima, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz; es importante atender recomendaciones de autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, Trudy se localiza aproximadamente a 220 km al sur de Manzanillo, Colima, y a 465 km al oeste de Acapulco, Guerrero. Para el golfo de México, la Secretaría de Marina mantiene el cierre de puertos a todo tipo de embarcaciones en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Sigue la información en canales oficiales. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 17, 2026

La mandataria exhortó a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil y consultar las actualizaciones sobre la evolución de ambos fenómenos.

Las próximas 36 a 48 horas serán un periodo de vigilancia meteorológica para las entidades mencionadas, por lo que las autoridades mantendrán el seguimiento de las lluvias y las condiciones de seguridad en las regiones afectadas.

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