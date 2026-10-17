Huracán Trudy se acerca a Colima advierte el Servicio Meteorológico Nacional

El Huracán Trudy continúa su desplazamiento hacia las costas del Pacífico mexicano y provocará lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje de hasta siete metros en Colima, Michoacán y Jalisco, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el reporte de las 12:00 horas de este sábado 17 de octubre de 2026, el fenómeno meteorológico se localizaba aproximadamente a 220 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 465 kilómetros al oeste de Acapulco, Guerrero.

Trudy registra vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, rachas de hasta 185 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora.

¿Qué estados serán afectados por el huracán Trudy?

La circulación del ciclón ocasionará lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en Colima y en el sur y la costa de Michoacán, de acuerdo con el pronóstico del SMN.

También se esperan precipitaciones muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en la costa y el sur de Jalisco, así como en el sur de Nayarit.

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En el suroeste de Guerrero se prevén lluvias fuertes, con acumulaciones de entre 25 y 50 milímetros.

Las autoridades advirtieron que estas condiciones podrían ocasionar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Huracán Trudy provocará olas de hasta 7 metros y vientos de 120 km/h

El SMN pronosticó vientos de entre 80 y 90 kilómetros por hora, con rachas de 100 a 120 kilómetros por hora, en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

En estas entidades también se prevé oleaje elevado, con alturas de entre cinco y siete metros.

Para la costa de Guerrero se esperan vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora y olas de entre dos y tres metros.

¿Dónde se mantienen las alertas por el huracán Trudy?

La Conagua informó que permanece activa una zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Manzanillo, Colima, hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

También continúa la vigilancia por vientos de huracán desde Manzanillo hasta Punta San Telmo, Michoacán.

#AvisoMeteorológico El @GobiernoMX informa que #Trudy se localiza a 220 km al sur de #Manzanillo, #Colima, como huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Generará lluvias intensas en #Colima y #Michoacán, y muy fuertes en #Jalisco y #Nayarit. Más información: https://t.co/99NiIFL7GT — Conagua (@conagua_mx) October 17, 2026

Las zonas de prevención por vientos de tormenta tropical comprenden los tramos de Punta Mita a San Blas, Nayarit, y de Manzanillo a Zihuatanejo, Guerrero.

Asimismo, se mantiene la prevención desde Cabo Corrientes hasta San Blas, incluidas las islas Marías.

Ante el avance del huracán Trudy, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil, especialmente en las comunidades costeras y zonas vulnerables a inundaciones.

IO