Tormenta Tropical Trudy se aleja de México, pero dejará lluvias fuertes en Jalisco y oleaje de hasta 4 metros

La Tormenta Tropical Trudy continúa debilitándose mientras se aleja de las costas mexicanas; sin embargo, su circulación todavía provocará lluvias fuertes en Jalisco, chubascos en Baja California Sur y oleaje elevado en ambas entidades, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el reporte de las 03:00 horas, tiempo del centro de México, de este lunes 19 de octubre de 2026, Trudy perdió intensidad y se mantiene como tormenta tropical sobre el océano Pacífico.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló que las condiciones meteorológicas asociadas con este fenómeno disminuirán gradualmente durante el día.

¿Dónde se encuentra la tormenta tropical Trudy hoy?

El SMN detalló que el centro de Trudy se localiza aproximadamente a 270 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con desplazamiento hacia el oeste a una velocidad de 9 kilómetros por hora.

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La tormenta registra vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de hasta 110 kilómetros por hora.

Debido a su trayectoria y debilitamiento, se prevé que los efectos del sistema sobre territorio mexicano pierdan intensidad de manera progresiva.

¿Qué estados tendrán lluvias por la tormenta tropical Trudy?

La circulación del fenómeno mantendrá condiciones para lluvias fuertes, con acumulaciones de 25 a 50 milímetros, en Jalisco.

En Baja California Sur se esperan intervalos de chubascos, con precipitaciones de entre 5 y 25 milímetros.

Además, en las costas de Jalisco se pronostican vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora, que disminuirán conforme avance la jornada.

Alertan por oleaje de hasta 4 metros en Jalisco y Baja California Sur

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el oleaje podría alcanzar alturas de entre 2 y 4 metros en las costas de Jalisco y Baja California Sur, aunque también se espera una disminución gradual durante este lunes.

🌀Debido a la #TormentaTropical #Trudy, se pronostican #Lluvias fuertes en la costa de #Jalisco. Más detalles del sistema, aquí. ⤵️ https://t.co/m9A3dyb6kU https://t.co/ns5F3E8z5d — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 19, 2026

Pese al debilitamiento de Trudy, las precipitaciones todavía representan riesgos de deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como posibles desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Por ello, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada mediante los avisos del SMN y atender las recomendaciones de Protección Civil, especialmente en las regiones donde persistan las lluvias y el oleaje elevado.

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