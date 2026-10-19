Sheinbaum reporta 800 páginas de reclutamiento criminal eliminadas y niega orden de no intervenir en Apatzingán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que las autoridades federales han identificado mil 800 páginas y cuentas digitales presuntamente utilizadas por organizaciones criminales para reclutar personas, principalmente jóvenes, de las cuales 800 ya fueron eliminadas y otras mil permanecen en proceso de baja.

Durante su conferencia mañanera de este lunes 19 de octubre de 2026, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) mantiene una vigilancia permanente de redes sociales y plataformas digitales para detectar mecanismos de reclutamiento mediante engaños o amenazas.

Sheinbaum también abordó la situación de violencia en Apatzingán, Michoacán, y rechazó que las fuerzas federales tengan instrucciones de no intervenir ante las agresiones de grupos criminales.

Detectan mil 800 páginas vinculadas con reclutamiento criminal

La presidenta detalló que las autoridades identificaron mil 800 páginas y cuentas relacionadas con posibles actividades de reclutamiento del crimen organizado, principalmente en TikTok.

De ese total, 800 ya fueron retiradas y mil se encuentran en trámite para su eliminación, mediante la comunicación con las empresas responsables de las plataformas.

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Asimismo, informó que durante el fin de semana fueron detenidas tres personas presuntamente involucradas en el reclutamiento a través de redes sociales.

Sheinbaum indicó que estas acciones buscan impedir que las organizaciones delictivas utilicen internet y videojuegos para captar jóvenes mediante falsas ofertas o mecanismos de presión.

Sistema de alertas permite localizar personas desaparecidas en 24 horas

En materia de desapariciones, la mandataria destacó el funcionamiento del sistema de alertamiento de la Secretaría de Gobernación, que mantiene coordinación con autoridades de las entidades federativas.

De acuerdo con Sheinbaum, al menos la mitad de las personas reportadas mediante este sistema son localizadas durante las primeras 24 horas.

Aclaró que no todas las alertas corresponden a desapariciones relacionadas con organizaciones criminales, pues también existen casos de personas que abandonan voluntariamente sus domicilios.

La presidenta señaló que se trabaja en el fortalecimiento de los mecanismos de búsqueda y recordó que recientemente se reportó la localización de 16 mil personas mediante distintas acciones institucionales.

También explicó que, cuando las autoridades detienen a jóvenes que aparecen en registros de personas desaparecidas y existen indicios de reclutamiento forzado, se revisa su situación para determinar si fueron víctimas de organizaciones criminales.

Sheinbaum niega que Ejército y Guardia Nacional tengan orden de no intervenir en Apatzingán

Al ser cuestionada sobre denuncias de habitantes de Apatzingán, Michoacán, relacionadas con ataques armados, explosivos y desplazamiento forzado, la presidenta rechazó que exista una instrucción para impedir la intervención de las fuerzas de seguridad.

“No tienen ninguna orden de no intervenir”, afirmó Sheinbaum, quien explicó que el Ejército, la Guardia Nacional y las corporaciones policiales deben actuar conforme a sus facultades y a las disposiciones del sistema penal acusatorio.

La mandataria señaló que las detenciones requieren condiciones legales específicas, como la flagrancia o una orden judicial, y que las autoridades no siempre pueden detener inmediatamente a una persona por una denuncia de hechos ocurridos anteriormente.

Agregó que las fiscalías del país trabajan en una propuesta para revisar los supuestos legales de flagrancia y ampliar las posibilidades de actuación de las autoridades.

Gobierno revisará denuncias por ataques contra población de Michoacán

Durante la conferencia también se mencionó el caso de una niña de ocho años, identificada como Alexa, quien murió después de resultar herida en un ataque ocurrido en la región de Apatzingán.

La presidenta lamentó el fallecimiento y señaló que las autoridades deberán revisar las denuncias de los familiares sobre una presunta falta de intervención de elementos federales.

Sheinbaum aseguró que existe coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y otras dependencias para atender la situación en Michoacán.

Finalmente, indicó que el Gobierno federal buscará establecer contacto con las personas que han denunciado hechos de violencia y desplazamiento, además de dar seguimiento a sus planteamientos mediante las autoridades correspondientes.