Presidenta Sheinbaum firma decreto contra la violencia digital infantil; plataformas tendrán 30 días para cumplir

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó este miércoles 14 de octubre de 2026 un decreto que obliga a las plataformas digitales a retirar contenidos relacionados con violencia, acoso, abuso sexual y otras conductas que representen riesgos para niñas, niños y adolescentes.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, explicó que las empresas tendrán 30 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto para implementar las medidas de protección y presentar un informe sobre su cumplimiento.

La funcionaria detalló que representantes de Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei participaron en reuniones con el Gobierno federal para conocer las nuevas disposiciones.

¿Qué contenidos deberán retirar las plataformas digitales?

El decreto establece restricciones para impedir que niñas, niños y adolescentes tengan acceso o reciban recomendaciones de contenidos que promuevan conductas de riesgo.

Entre los materiales contemplados se encuentran aquellos relacionados con discursos de odio, extremismo violento, abuso y explotación sexual, suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios, violencia escolar, acoso, ciberacoso, conductas ilícitas y material sexual explícito.

Alcalde Luján explicó que las plataformas estarán obligadas a identificar y retirar inmediatamente las cuentas o publicaciones que promuevan estas conductas, además de establecer mecanismos para evitar su exposición a menores de edad.

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¿Qué nuevas obligaciones tendrán las redes sociales?

Las empresas deberán incorporar herramientas de protección desde el diseño de sus servicios digitales.

Entre las principales obligaciones se encuentran la verificación de edad, la clasificación de contenidos según el público al que están dirigidos y la habilitación de controles de supervisión para madres, padres y tutores.

También tendrán que establecer mecanismos de denuncia para los usuarios y activar de manera predeterminada las configuraciones de privacidad y seguridad en las cuentas de menores.

Asimismo, deberán publicar los criterios que utilizarán para identificar y retirar los materiales prohibidos.

El decreto contempla mecanismos de colaboración con las autoridades investigadoras, por lo que las plataformas deberán contar con puntos de contacto para recibir solicitudes de información, preservar evidencia relevante y alertar sobre contenidos que representen riesgos contra la vida.

Sheinbaum advierte que podría impulsar una ley con sanciones

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que las empresas aceptaron las disposiciones y solicitaron un mes para realizar las modificaciones técnicas necesarias.

"Las plataformas estuvieron de acuerdo, lo único que pidieron fue un mes para poder preparar sus plataformas", señaló.

La mandataria indicó que la Agencia de Transformación Digital dará seguimiento al cumplimiento de las obligaciones.

Por su parte, Alcalde Luján aclaró que el decreto es obligatorio, pero no contempla sanciones directas.

Sin embargo, Sheinbaum advirtió que, si las plataformas no cumplen con lo establecido, el Gobierno federal podría presentar una iniciativa de ley que incluya medidas punitivas.

La consejera jurídica precisó que las disposiciones tienen como fundamento el artículo 101 Bis 3 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece la obligación del Estado de promover el uso seguro de internet y prevenir la violencia digital.

El decreto será publicado en el Diario Oficial de la Federación y, a partir de su entrada en vigor, comenzará el plazo de 30 días para que las plataformas acrediten las acciones implementadas.

IO