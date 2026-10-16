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El huracán 'Trudy' va a alcanzar la categoría 4 el próximo sábado, esto son los estados que se mantienen en alerta

El huracán 'Trudy' es categoría 3, mientras siguen ganando fuerza en el Pacífico mexicano.

Por Redacción Por Esto!

16 de oct de 2026

1 min

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El huracán 'Trudy' va a alcanzar la categoría 4 el próximo sábado, esto son los estados que se mantienen en alerta
El huracán 'Trudy' va a alcanzar la categoría 4 el próximo sábado, esto son los estados que se mantienen en alerta / X/@conagua_clima

Durante las primeras horas de este viernes, el huracán ‘Trudy’ alcanzó la categoría 3, mientras que el coordinador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez, afirmó que el fenómeno climático va a seguir fortaleciéndose para convertirse en categoría este sábado 17 de octubre.

El coordinador de la dependencia, ha revelado que el huracán ‘Trudy’ tiene vientos sostenidos de hasta 220 kilómetros por hora, mientras sigue ganando fuerza.

La presidenta Claudia Sheinbaum incluyó a Quintana Roo y parte de Yucatán entre las regiones que deberán mantenerse atentas a los avisos meteorológicos

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“Va a llegar a la categoría cuatro y se va a acercar a la costa de Colima y de Jalisco durante el día domingo en la madrugada, es decir, la noche del sábado y el domingo como categoría tres”

¿Cuál va a ser la evolución del huracán ‘Trudy’?

En estos momentos, el huracán ‘Trudy’ es categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson, mientras que el SMN y la Conagua, han informado que avanza sobre el Pacífico con dirección al noroeste, pegado a las costas mexicanas. Los pronósticos señalan que, se va a alcanzar la categoría 4 en las primeras horas de este sábado, fuerza que va a mantener hasta las 12:00 horas.

Las condiciones meteorológicas más peligrosas por el Huracán Trudy se presentarán durante el fin de semana

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Sin embargo, se espera que para las primeras horas del domingo vuelva a ser categoría 3, y a las 12:00 horas de ese mismo día, baje a categoría 2.

El lunes 19 de octubre, se espera que sea categoría uno y el martes, se convierta en una tormenta tropical.

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