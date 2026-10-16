El huracán 'Trudy' va a alcanzar la categoría 4 el próximo sábado, esto son los estados que se mantienen en alerta

Durante las primeras horas de este viernes, el huracán ‘Trudy’ alcanzó la categoría 3, mientras que el coordinador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez, afirmó que el fenómeno climático va a seguir fortaleciéndose para convertirse en categoría este sábado 17 de octubre.

El coordinador de la dependencia, ha revelado que el huracán ‘Trudy’ tiene vientos sostenidos de hasta 220 kilómetros por hora, mientras sigue ganando fuerza.

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“Va a llegar a la categoría cuatro y se va a acercar a la costa de Colima y de Jalisco durante el día domingo en la madrugada, es decir, la noche del sábado y el domingo como categoría tres”

¿Cuál va a ser la evolución del huracán ‘Trudy’?

En estos momentos, el huracán ‘Trudy’ es categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson, mientras que el SMN y la Conagua, han informado que avanza sobre el Pacífico con dirección al noroeste, pegado a las costas mexicanas. Los pronósticos señalan que, se va a alcanzar la categoría 4 en las primeras horas de este sábado, fuerza que va a mantener hasta las 12:00 horas.

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Sin embargo, se espera que para las primeras horas del domingo vuelva a ser categoría 3, y a las 12:00 horas de ese mismo día, baje a categoría 2.

🌀 En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el Coordinador General del #SMNmx, @Fabromana, informó sobre la trayectoria y efectos del #Huracán #Trudy, que se encuentra en la categoría 3 de la escala Saffir-Simpson en el océano #Pacífico. https://t.co/8d5C3Cdyd3 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 16, 2026

El lunes 19 de octubre, se espera que sea categoría uno y el martes, se convierta en una tormenta tropical.

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