ONU alerta por violencia contra mujeres buscadoras en México; advierte desapariciones y asesinatos

xpertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtieron este miércoles sobre los niveles de violencia que enfrentan las mujeres buscadoras de personas desaparecidas en México, con casos que han derivado en agresiones, desapariciones y asesinatos.

Los especialistas señalaron que, pese al reconocimiento internacional de la labor que realizan estas mujeres, persisten riesgos graves para quienes participan en colectivos de búsqueda o acompañan a familias de personas desaparecidas.

Una comunicación previa de expertos de Naciones Unidas ya había advertido sobre un contexto de estigmatización, vigilancia, intimidación, difamación y agresiones físicas contra personas buscadoras en México.

¿Qué dijo la ONU sobre las mujeres buscadoras en México?

Los expertos señalaron que los ataques contra defensoras de derechos humanos se producen en un contexto de impunidad y pidieron al Estado mexicano prevenir, investigar y sancionar las agresiones.

La advertencia retomó casos registrados recientemente en Sinaloa, entre ellos la desaparición de Elisa Altagracia Bonilla, denunciada el 29 de agosto, y la agresión contra Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, junto con su hija y dos menores.

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También mencionaron el ataque contra integrantes del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, quienes fueron arrollados durante una protesta en Mazatlán el 1 de septiembre.

Los mecanismos de derechos humanos de la ONU han documentado anteriormente amenazas, agresiones y asesinatos contra integrantes de colectivos de búsqueda en México.

ONU pide que la búsqueda no recaiga únicamente en las familias

Los expertos enfatizaron que la participación de familiares es fundamental para ejercer los derechos a la verdad, justicia y reparación, pero recordaron que la responsabilidad principal de localizar a las personas desaparecidas corresponde al Estado.

También señalaron que las autoridades deben garantizar condiciones de seguridad para que las familias puedan participar en búsquedas e investigaciones sin exponerse a represalias.

El Comité contra las Desapariciones Forzadas ha expresado además preocupación por deficiencias estructurales en los mecanismos de búsqueda e identificación en México y por obstáculos que enfrentan familiares de personas desaparecidas.

México: Las buscadoras de personas desaparecidas continúan enfrentando violencia extrema mientras se reconoce su labor internacionalmente, advierten las personas expertas de la ONU https://t.co/F0lR5G81Sl — Sergio René de Dios (@SergioRenedDios) September 30, 2026

Reconocen internacionalmente la labor de las mujeres buscadoras

La ONU recordó que la Asamblea General aprobó la designación del 19 de diciembre como Día Internacional en Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas.

Los expertos consideraron que este reconocimiento debe acompañarse de medidas efectivas de protección y de acciones que garanticen que las mujeres buscadoras puedan continuar su labor sin sufrir amenazas, agresiones o represalias.

También pidieron reconocer públicamente su trabajo y evitar que la responsabilidad de localizar a las personas desaparecidas recaiga exclusivamente sobre las familias.

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