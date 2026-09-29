Piden empatía y apoyo para localizar a personas desaparecidas en Felipe Carrillo Puerto

La presidenta del Colectivo Verdad, Memoria y Justicia, Romana Rivera, hizo un llamado a la sociedad a mostrar mayor empatía y respeto ante el dolor de las familias que buscan a una persona desaparecida, además de proporcionar información que pueda ayudar a localizar a las víctimas.

Durante la Jornada Estatal de Acciones para las Víctimas de Desaparición Forzada, Rivera señaló que muchas familias no se acercan a las autoridades o a los colectivos debido a la falta de recursos y al desconocimiento sobre los procedimientos que deben seguir para denunciar una desaparición.

Explicó que uno de los objetivos de estas jornadas es acercar información y atención a las personas que atraviesan por una situación de desaparición, para que conozcan qué autoridades pueden apoyarlas y cuáles son los pasos que deben seguir para presentar una denuncia.

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“Pedimos a la sociedad sea un poco más empática y respetuosa por el dolor humano, y participen brindando la información necesaria para poder localizar a una víctima”, expresó.

La representante del colectivo indicó que estas acciones surgieron de los acuerdos establecidos en mesas de trabajo, con la finalidad de llevar los servicios de atención directamente a la población y, principalmente, a las familias de víctimas de desaparición.

Señaló que una de estas jornadas se realizó el pasado 30 de agosto, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en el municipio de Benito Juárez.

Durante las jornadas se instalan diferentes módulos de atención para orientar a las familias sobre las instituciones a las que pueden acudir. Entre ellos se encuentra la Comisión de Búsqueda, encargada de realizar acciones para localizar a personas con vida, así como la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas.

También participa personal de Derechos Humanos, donde las víctimas o sus familiares pueden recibir orientación y conocer los mecanismos disponibles para presentar una queja cuando consideren que sus derechos han sido vulnerados.

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Romana Rivera destacó que el acompañamiento de los colectivos y la participación de las familias son importantes para mantener la búsqueda y facilitar el acceso a las instituciones encargadas de atender estos casos.

Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con información que pueda contribuir a localizar a una persona desaparecida, la proporcione a las autoridades correspondientes y evite difundir datos sin confirmar que puedan afectar las investigaciones.