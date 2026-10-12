INE alista operación electoral para 2027 en Yucatán con más de 3 mil casillas y 28 mil funcionarios

El Instituto Nacional Electoral comenzó los preparativos para una operación que en Yucatán requerirá más de 3 mil casillas y la participación de alrededor de 28 mil ciudadanos como funcionarios durante la jornada del 6 de junio del 2027.

Luis Guillermo de San Denis Alvarado Díaz, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, explicó que el crecimiento del padrón y de la lista nominal obligará a ampliar la infraestructura electoral respecto de los comicios anteriores.

La proyección inicial contempla la instalación de 3 mil 124 casillas, alrededor de 160 más que las aprobadas para la elección del 2024, cuando el INE autorizó finalmente 2 mil 964 mesas receptoras en Yucatán. El aumento también implicará un mayor número de ciudadanos responsables de recibir y contar los votos.

Para el 2027, el organismo calcula que necesitará reclutar y capacitar a cerca de 28 mil personas para integrar las mesas directivas de casilla.

Noticia Destacada García Harfuch responde a destape presidencial para 2030 y revela plan de seguridad para elecciones de 2027

La referencia más reciente permite dimensionar el reto. En el 2024, el INE designó en Yucatán a 26 mil 721 ciudadanos para integrar 2 mil 969 casillas proyectadas inicialmente; cada mesa debía contar con seis funcionarios propietarios y tres suplentes generales. Antes de esa segunda selección, 227 mil 971 personas habían sido sorteadas en la primera etapa del proceso.

Tres años antes, para la elección del 2021, fueron insaculadas 25 mil 146 personas para desempeñarse como funcionarios de casilla, lo que muestra un crecimiento sostenido de la estructura ciudadana necesaria para organizar los comicios en el estado.

Padrón en crecimiento

El incremento en el número de casillas responde también al crecimiento de la población electoral.

Al inicio de septiembre del 2026, el padrón de Yucatán estaba integrado por 1 millón 842 mil 132 personas, mientras que la lista nominal ascendía a 1 millón 816 mil 737 electores, de acuerdo con cifras del INE.

La lista nominal corresponde a las personas inscritas en el padrón que ya cuentan con credencial vigente y, por tanto, pueden ejercer su voto.

Ese universo seguirá modificándose durante los próximos meses. El Instituto mantiene una campaña intensa de actualización del padrón hasta enero del 2027 para inscripciones, cambios de domicilio, reposiciones y renovaciones de credenciales.

La cifra definitiva de electores que podrán votar no se conocerá sino hasta la entrega formal de la Lista Nominal Definitiva, prevista entre abril y mayo del 2027.

Noticia Destacada 13 mil votos en el limbo: INE niega credenciales a habitantes de 33 comunidades en disputa territorial entre Q.Roo y Campeche

Elección concurrente

La jornada del 6 de junio será concurrente, por lo que los ciudadanos recibirán boletas tanto para cargos federales como locales.

En Yucatán estarán en disputa seis diputaciones federales, además de los 35 espacios del Congreso local, de los cuales 21 se eligen por mayoría relativa y 14 por representación proporcional. También se renovarán los 106 ayuntamientos, con sus respectivas presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.

El proceso electoral local 2026-2027 iniciará formalmente el 6 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario aprobado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán.

Las precampañas para diputaciones y Ayuntamientos están programadas del 15 de enero al 12 de febrero de 2027, mientras que las campañas se desarrollarán del 20 de abril al 2 de junio.

Insaculación

La integración de las mesas directivas comienza con un sorteo de ciudadanos inscritos en la lista nominal. Después, capacitadores y supervisores del INE recorren las secciones electorales para localizar a las personas seleccionadas, invitarlas a participar y prepararlas para desempeñar las distintas funciones dentro de cada casilla.

Entre sus tareas estarán verificar la identidad de los votantes, revisar su presencia en la lista nominal, entregar boletas, vigilar su depósito en las urnas, realizar el escrutinio y llenar las actas al cierre de la jornada.

En el 2024, cada mesa directiva estuvo integrada por una presidencia, dos secretarías, tres escrutadores y tres suplentes generales.

El reto para el próximo año no será únicamente seleccionar a 28 mil personas, sino conseguir que acepten el nombramiento, completen la capacitación y lleguen a las casillas el día de la elección.

Más centros de votación

El número definitivo y la ubicación de las mesas todavía tendrán que ser aprobados por los consejos distritales del INE. El calendario establece que las casillas extraordinarias y especiales deberán aprobarse el 16 de marzo del 2027, mientras que las básicas y contiguas quedarán definidas el 26 de marzo.

Para ello, el Instituto deberá revisar el crecimiento de las secciones electorales, la distribución geográfica de los votantes y los inmuebles disponibles para garantizar que ninguna mesa reciba más electores de los permitidos.

La comparación con el 2024 muestra la dimensión del crecimiento: aquel año fueron aprobadas finalmente 2 mil 964 casillas; la previsión para 2027 es de 3 mil 124, alrededor de 5.4% más.

Además de las mesas receptoras, el INE deberá contratar capacitadores y supervisores, integrar los seis consejos distritales federales, actualizar el padrón y preparar los materiales que se utilizarán durante la jornada.