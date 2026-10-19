INE abre convocatoria para integrar los Consejos Distritales en Yucatán

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Yucatán abrió el pasado 16 de octubre la convocatoria para que la ciudadanía interesada participe en el proceso de selección de integrantes de los Consejos Distritales, quienes desempeñarán funciones durante los procesos electorales de 2027 y 2030.

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José Luis Aboytes Vega, Vocal Secretario de la Junta Local del INE en Yucatán, informó que las personas seleccionadas formarán parte de estos órganos electorales, encargados de participar en la organización y el desarrollo de las elecciones federales en sus respectivos distritos.

Como parte de las condiciones para quienes ocupen estos cargos, el funcionario señaló que recibirán una dieta mensual de 22 mil 911 pesos por el desempeño de sus funciones.

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La convocatoria contempla mecanismos para garantizar la paridad de género y la transparencia durante el proceso de selección, con el propósito de asegurar que los perfiles elegidos cumplan con los criterios establecidos por la autoridad electoral.

El INE invitó a la ciudadanía yucateca interesada en participar en las actividades de organización electoral a consultar la convocatoria y conocer los requisitos, las etapas de selección y las condiciones para integrar los Consejos Distritales.