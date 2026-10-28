Despide AMLO a Cuauhtémoc Cárdenas reconociendo su legado democrático

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó profundamente el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el líder histórico de la izquierda mexicana que murió a los 92 años de edad.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el tabasqueño dedicó un mensaje de reconocimiento en el que destacó el papel crucial del ingeniero en el desarrollo democrático del país.

Mando un abrazo a familiares, amigos y compañeros por el lamentable fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México. Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador; nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 29, 2026

"Mando un abrazo a familiares, amigos y compañeros por el lamentable fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México", expresó el exmandatario.

"Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador; nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren", añadió AMLO.