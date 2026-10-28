Claudia Sheinbaum emite despedida a Cuauhtémoc Cárdenas: “Transformó la vida política de nuestro país”

Durante este miércoles 28 de octubre de 2026, se confirmó el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano a los 92 años de edad. Reconocido como líder de la izquierda mexicana y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sorprendiendo a la política mexicana por su sorpresivo deceso.

Ante la situación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó un emotivo mensaje de despedida. Por medio de sus canales oficiales, la mandataria reconoció el legado histórico del líder de la izquierda mexicana y pionero en la transición democrática de la nación.

Claudia Sheinbaum reconoce la trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas

La mandataria subrayó el papel histórico fundamental que desempeñó Cárdenas Solórzano en momentos clave para la apertura de las instituciones democráticas en México. Destacó cómo su lucha encabezó la ruptura histórica del sistema unipartidista y lo señaló como “un hombre de principios firmes”.

"Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país", externó la titular del Ejecutivo federal en su mensaje en redes sociales; reconociendo otros aspectos del político.

Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país. Su papel en la historia contemporánea de México es fundamental. En 1988 abanderó un movimiento democrático pacífico que canalizó el anhelo de cambio de millones de mexicanas y mexicanos. Aquella histórica jornada electoral, en la que debió haber sido reconocido como presidente, marcó el inicio de la transformación democrática. Hijo del general Lázaro Cárdenas, supo honrar ese legado con una trayectoria congruente, siempre fiel a la defensa de la soberanía nacional y las causas sociales. Su dignidad y convicción republicana quedan como un referente imprescindible para nuestra nación. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, a toda su familia, amigos y seres queridos. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano vive por siempre en la historia de México. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 29, 2026

Asimismo, la mandataria extendió sus sinceras condolencias a los familiares, amigos y allegados del primer jefe de Gobierno de la Ciudad de México electo por voto popular. Diversas figuras del ámbito político nacional e internacional se han sumado a las muestras de condolencia, recordando a Cárdenas como uno de los pilares de la historia política.

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