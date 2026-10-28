Muere Cuauhtémoc Cárdenas a los 92 años; líder de la izquierda mexicana

Este miércoles 28 de octubre de 2026 se confirmó el fallecimiento del ingeniero y político mexicano Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano a los 92 años de edad. Diversos medios de comunicación y figuras públicas han comenzado a expresar sus condolencias tras la pérdida de quien fuera una de las figuras más influyentes en la transición democrática del país.

Hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, Cuauhtémoc Cárdenas destacó por su papel crucial al encabezar el movimiento de oposición en las históricas elecciones presidenciales de 1988 tras su salida del PRI. Posteriormente, se convirtió en el primer Jefe de Gobierno del Distrito Federal electo por voto popular en 1997.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno lamenta el sensible fallecimiento del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos. https://t.co/nPtY3iN4gk — Buen Gobierno México 🇲🇽 (@BuenGobierno_mx) October 29, 2026

Fue Cárdenas el fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y tres veces candidato a la Presidencia de la República. En sus últimos años, aunque alejado de la militancia partidista activa, se mantuvo como una voz de consulta y referente crítico de la política nacional, participando en debates sobre la soberanía energética, las reformas constitucionales y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Hasta el momento, los detalles específicos sobre las causas del deceso del líder de la izquierda mexicana y la logística de las honras fúnebres continúan en desarrollo por parte de sus allegados y autoridades.

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