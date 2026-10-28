Asesinan en Chiapas a Reynaldo Pérez, defensor indígena de familias desplazadas por la violencia

Hombres armados asesinaron a balazos al activista indígena mexicano Reynaldo Pérez, dedicado a la defensa de familias desplazadas por la violencia, informó la Fiscalía este miércoles.

Pérez fue abatido en Chiapas, un estado golpeado por la violencia de cárteles que disputan las rutas del narcotráfico. Es además una de las regiones con más pueblos indígenas del país.

El fiscal del estado, Jorge Luis Llaven, dijo a periodistas que dos hombres a bordo de una motocicleta "abrieron fuego con un arma corta" contra Pérez y descartó que el crimen esté relacionado "con algún conflicto político o social".

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Pérez fue incorporado en 2023 a un mecanismo del gobierno para proteger a activistas amenazados por su labor. Relatores de Naciones Unidas enviaron incluso un escrito al gobierno mexicano en 2025 para denunciar "presuntos ataques" en contra de este y otro activista indígena en Chiapas.

El activista encabezó mesas de diálogo y movilizaciones para exigir el retorno de familias desplazadas, al tiempo que se manifestó a favor de un grupo armado denominado Autodefensas del Pueblo El Machete. Ese grupo ha sido señalado por su presunta participación en la desaparición de 21 personas.