Flávio Bolsonaro modifica su discurso: se define como “líder” y elimina mención de “verdadero presidente”

Tras su salida de Brasil hacia Estados Unidos, el senador y excandidato presidencial de la ultraderecha, Flávio Bolsonaro, generó controversia al publicar en sus redes sociales una “Carta a la Nación Brasileña”. En dicha carta y su primera versión, el senador se proclamó como el “verdadero presidente electo de Brasil” tras su derrota electoral.

El documento emitido por el senador generó gran revuelo en redes sociales, sobre todo por el título de “verdadero presidente”. Sin embargo, aproximadamente 30 minutos después, eliminó esa publicación y la reemplazó con un documento modificado donde eliminó dicha autoproclamación.

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¿Por qué Flávio Bolsonaro modificó su discurso?

La primera carta emitida desde Florida lo declaraba como “verdadero presidente electo” alegando un presunto fraude sin aportar pruebas documentales. Tras críticas y repercusión mediática internacional, el texto fue corregido rápidamente para cambiar el término por “líder de Brasil”.

A pesar de la retractación sobre el título, la carta conservó varios aspectos similares, en el documento, el senador justificó su traslado a Miami señalando: “Salí de un régimen de excepción para poder ser el líder que mi pueblo merece” y “Quiero dejar claro: no huí de Brasil, salí por Brasil”.

CARTA À NAÇÃO BRASILEIRA 🇧🇷 28.10.26 https://t.co/QqOGZuF8G0 — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 28, 2026

Flávio Bolsonaro mantuvo los mensajes directos de agradecimiento hacia los presidentes Donald Trump (EE. UU.) y Javier Milei (Argentina) por el apoyo logístico e ingreso a territorio norteamericano. Y comparó su traslado a Estados Unidos con figuras históricas que actuaron desde el exilio, como Charles de Gaulle, Rui Barbosa o José Martí.

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