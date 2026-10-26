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Más de 400 camiones provocan caos vial en la carretera Cancún-Playa del Carmen por protesta nacional

Más de 400 camiones de carga participan en una protesta nacional en la carretera Cancún-Playa del Carmen, donde se reportan filas de vehículos de más de dos kilómetros cerca del aeropuerto.

Por Gabriel Alcocer

26 de oct de 2026

1 min

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Transportistas de Quintana Roo se sumaron a una protesta de alcance nacional en las inmediaciones de Cancún.
Transportistas de Quintana Roo se sumaron a una protesta de alcance nacional en las inmediaciones de Cancún. / Gabriel Alcocer

La circulación vehicular en la carretera federal 307, en la salida de esta ciudad rumbo a Playa del Carmen, registra complicaciones por una manifestación de más de 400 camiones de carga que se mantienen estacionados en el área del acotamiento en ambos sentidos, como parte de una protesta nacional para mejorar sus condiciones laborales.

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El punto de la concentración se encuentra cerca del puente que se ubica frente al hotel Moon Palace, en el tramo hacia la entrada del Aeropuerto y la zona hotelera de Cancún.

Debido al constante tráfico que se registra por la actividad turística, se registró un caos vial al mediodía, principalmente desde el puente del Aeropuerto hasta el lugar de la manifestación, con una fila de vehículos de más de 2 kilómetros de largo.

Uno de los contingentes de los transportistas se reunió por la mañana en la salida de la ciudad hacia la carretera Cancún y Mérida y posteriormente una caravana de unidades circuló por la carretera conocida como Gas Auto, para después incorporarse al libramiento de la autopista, hasta llegar al punto de encuentro de la manifestación.

Los representantes del movimiento indicaron que se unieron a la protesta nacional en contra de la inseguridad, del paquete fiscal del ramo y de las malas condiciones de la infraestructura vial, entre otras problemáticas.

JGH

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