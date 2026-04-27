Karla Panini y Américo Garza lanzan polémico mensaje a los familiares de Karla Luna

De nueva cuenta, Karla Panini, Américo Garza y la familia de Karla Luna, sigue dando mucho de qué hablar, aunque la comediante perdió la vida hace un tiempo, todo parece indicar que los problemas entre las familias seguirán.

Por medio de las redes sociales, Karla Panini y su pareja decidieron responder de manera contundente sobre el futuro de las hijas que tuvo Karla Luna con Américo, ya que las menores no conviven con su familia materna.

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Karla Panini y Américo Garza mandan polémico mensaje

A través de una dinámica de preguntas y respuestas, la pareja fue cuestionada sobre qué sucederá cuando las niñas quieran ver a los familiares de Karla Luna. Ante esto Américo decidió dejar muy en claro que ese acercamiento es muy poco probable.

Incluso, no le dieron importancia a los reclamos de los familiares de Karla Luna, recordemos que ella falleció en 2017. Afirmaron que los menores no van a tener relación con la familia de su madre.

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Pero eso no fue todo, pues dijo que mientras ellos se dedican hacer historias en redes sociales, tanto él como Panini, están enfocados en sus negocios.

“Acá de este lado sí trabajamos bastante, porque hay familia que mantener"

Recordemos que desde el fallecimiento de Karla Luna, su madre y su hermana han señalado de manera contundente que Américo Garza no les ha permitido estar con las niñas.

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