Miguel Herrera será técnico del Atlante en su regreso a Liga MX 2026

El Atlante comienza a mover piezas para su esperado retorno a la Liga MX y todo apunta a que Miguel “Piojo” Herrera será el encargado de liderar el proyecto azulgrana en su nueva etapa en Primera División, marcando el regreso del estratega a los banquillos tras su etapa como analista rumbo al Mundial 2026.

De acuerdo con reportes cercanos al club, la directiva encabezada por Emilio Escalante habría avanzado en las negociaciones con el exseleccionador mexicano para convertirlo en el técnico del equipo en el segundo semestre del año, justo cuando los Potros de Hierro concreten su vuelta al máximo circuito tras adquirir la franquicia de Mazatlán FC.

La posible llegada del Piojo Herrera representa una apuesta por la identidad del club, pues se trata de una figura profundamente ligada a la institución. Además de su paso como futbolista en distintas etapas, Atlante también fue el equipo donde inició su carrera como entrenador, una conexión que ahora tomaría nueva fuerza con un proyecto de reconstrucción deportiva.

Como parte de esta nueva estructura, el cuerpo técnico contemplaría nombres históricos como Federico Vilar, ídolo azulgrana, así como Ricardo Carbajal, actual estratega del club, en una fórmula que buscaría combinar experiencia, sentido de pertenencia y continuidad.

El movimiento llega en un momento simbólico para la institución, que recientemente celebró 110 años de historia y prepara su retorno a la élite luego de 12 años fuera de Primera División, con la intención de recuperar protagonismo en el futbol mexicano.

Para Miguel Herrera, el reto supondría un nuevo capítulo en una carrera marcada por proyectos de alto perfil. Para Atlante, sería apostar por un técnico con pasado azulgrana y experiencia suficiente para encabezar una de las vueltas más esperadas del futbol nacional.

Aunque el anuncio oficial aún está pendiente, todo apunta a que el reencuentro entre el Piojo y Atlante está cerca de concretarse, en una alianza que busca devolverle protagonismo a uno de los clubes históricos del balompié mexicano.