Sheinbaum advierte tras renuncia de fiscal de Chihuahua: caso de agentes de EU “no se cierra” y seguirá investigación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dejó claro que la renuncia del fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, no pone fin a las investigaciones relacionadas con la presunta participación de agentes estadounidenses en operativos dentro del país. El tema, subrayó, debe esclarecerse a fondo por su relevancia legal y política.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal señaló que los hechos vinculados con el desmantelamiento de narcolaboratorios en Chihuahua, donde habrían participado elementos extranjeros sin notificación al Gobierno federal, representan un asunto delicado que no puede minimizarse.

¿Por qué Sheinbaum insiste en continuar la investigación?

Sheinbaum sostuvo que la dimisión de un funcionario no debe interpretarse como el cierre del caso. Afirmó que la investigación sigue en curso y está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que será la encargada de informar sobre los avances.

La presidenta enfatizó que es indispensable esclarecer lo ocurrido, ya que podría tratarse de acciones contrarias a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.

También recalcó que la ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad, especialmente en temas que involucran la soberanía y la cooperación internacional.

Noticia Destacada César Jáuregui renuncia a la fiscalía de Chihuahua tras polémica por agentes de la CIA

¿Qué ocurrió con el exfiscal César Jáuregui Moreno?

César Jáuregui presentó su renuncia como fiscal de Chihuahua en medio de la polémica generada por la posible intervención de agentes vinculados a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en operativos dentro del estado.

El ahora exfuncionario explicó que su salida responde a un acto de responsabilidad política, luego de detectar inconsistencias en la información difundida inicialmente y fallas en los mecanismos internos de control.

También reconoció que la presencia de personas extranjeras no fue gestionada conforme a los protocolos institucionales.

#MañaneraDelPueblo. “Lo más importante es la defensa de la soberanía” frente a la presencia de 4 agentes de la CIA en Chihuahua, destaca @Claudiashein y subraya que “deben seguir las investigaciones” que ya están a cargo de la @FGRMexico . pic.twitter.com/xlCd634kDE — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) April 28, 2026

El caso ha abierto cuestionamientos sobre la coordinación entre autoridades mexicanas y extranjeras, así como sobre el cumplimiento de los marcos legales que regulan este tipo de colaboraciones.

Mientras tanto, el gobierno federal mantiene la postura de que la investigación debe continuar hasta esclarecer completamente los hechos.

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