Maru Campos rechaza reunión en el Senado y desata atención: busca proteger investigaciones en curso

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, decidió no acudir a una reunión de trabajo convocada en el Senado de la República, una determinación que ha generado interés en el ámbito político nacional.

La mandataria estatal argumentó que su ausencia responde a la necesidad de no interferir en procesos de investigación que actualmente se encuentran en desarrollo.

La decisión fue comunicada de manera formal a través de un oficio dirigido a la senadora María Martina Kantún Can, quien se desempeña como secretaria de la Mesa Directiva del Senado.

En el documento se detallan las razones institucionales que llevaron a la gobernadora a declinar la invitación.

¿Por qué Maru Campos rechazó la reunión en el Senado?

En el escrito oficial, el gobierno de Chihuahua señala que la prioridad es garantizar el correcto avance de las investigaciones en curso.

La administración estatal enfatizó que participar en este tipo de encuentros podría implicar riesgos en el manejo de información sensible.

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El documento advierte que existe la posibilidad de comprometer datos clasificados o confidenciales si se abordan ciertos temas en un espacio público o político como el Senado, por lo que se optó por mantener distancia en esta etapa del proceso.

¿Qué implicaciones tiene esta decisión en el ámbito político?

La postura de la gobernadora también busca asegurar una conducción institucional adecuada de la información, así como respetar lineamientos relacionados con la seguridad nacional.

📑La gobernadora @MaruCampos_G no asistirá a la reunión de comisiones‼️



Fue el presidente de la comisión de Puntos Constitucionales, Oscar Cantón quien confirmó que la gobernadora envió un oficio para noticiar su inasistencia a la reunión que tenía como objetivo dar cuentas… pic.twitter.com/L9pNIio1Kw — Laura Brugés (@LauraBruges) April 28, 2026

Este tipo de decisiones suelen estar ligadas a contextos donde las investigaciones requieren discreción para no afectar su curso o resultados.

La ausencia de Maru Campos en el Senado abre el debate sobre la coordinación entre poderes y los límites en el intercambio de información cuando existen procesos en marcha, especialmente en temas que podrían tener implicaciones legales o de seguridad.

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