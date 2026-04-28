Tragedia en Azcapotzalco: hallan sin vida a cuatro integrantes de una familia en CDMX; incluidos dos menores

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México encontraron esta tarde los cuerpos sin vida de tres mujeres y un hombre al interior de un domicilio ubicado en la esquina de las calles Begonias y Guanábanas, colonia Nueva Santa María, alcaldía Azcapotzalco.

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De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas corresponden a una familia: un matrimonio de aproximadamente 47 años y sus dos hijas de 16 y 12 años. Todos presentaban múltiples heridas provocadas por arma punzocortante. Un familiar que acudió a visitarlos fue quien descubrió los cuerpos y alertó a las autoridades. Vecinos reportaron haber escuchado gritos y una fuerte discusión alrededor de las 3:00 de la mañana, aunque no se registraron llamadas de emergencia al 911.

Detalles de la investigación

No se encontraron signos de forzamiento en puertas ni cerraduras, lo que sugiere que los agresores pudieron haber sido conocidos por las víctimas o que estas les abrieron la puerta.

SOSPECHAN Q CONOCÍAN a los ASESINOS

Las autoridades q indagan el asesinato de la familia en @AzcapotzalcoMx, descubrieron q no hay cerraduras forzadas o puertas rotas.

Todo indica q dejaron entrar a quien los atacó.

Saquearon, robaron 2 camionetas… y dejaron un msj de La Unión.… pic.twitter.com/YPfNJhHz8Y — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 28, 2026

Extraoficialmente se mencionó la presencia de un narcomensaje atribuido a La Unión Tepito con la leyenda “Por no pagarle a La Unión”, colocado sobre uno de los cuerpos. Sin embargo, autoridades y periodistas como Carlos Jiménez indican que podría tratarse de un distractor, ya que también se reportó el robo de al menos dos camionetas de la familia. Se presume que la familia se dedicaba a la venta de ropa en el centro de la ciudad.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ya abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio. Peritos realizan los levantamientos correspondientes, mientras policías de la SSC realizan entrevistas a vecinos y revisan las cámaras de videovigilancia de la zona. Hasta el momento no hay detenidos.

La #SSC informa:



Personal de la #SSC tomó conocimiento de tres mujeres y un hombre, que fueron hallados sin vida con heridas de arma punzocortante, al interior de un domicilio localizado en la esquina de las calles Begonias y Guanábanas, en la colonia #NuevaSantaMaría, en la… pic.twitter.com/OslyyVNjNe — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 28, 2026

Las autoridades capitalinas no han descartado ninguna línea de investigación, incluyendo robo, ajuste de cuentas o un posible móvil relacionado con extorsión. La SSC y la FGJCDMX continúan trabajando en el caso y se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre las identidades oficiales de las víctimas y posibles avances en la indagatoria. Este es uno de los hechos más violentos registrados en Azcapotzalco en lo que va del 2026.

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