Activan Alerta Amarilla por calor en CDMX: estas alcaldías alcanzarán hasta 31 grados

El Gobierno de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla por altas temperaturas para la tarde de este martes, ante el incremento del calor en diversas zonas de la capital.

La medida fue anunciada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que advirtió sobre condiciones que podrían afectar la salud de la población si no se toman precauciones.

De acuerdo con el reporte oficial, el fenómeno impactará principalmente en 11 alcaldías, donde se esperan temperaturas que oscilarán entre los 30 y 31 grados Celsius durante las horas de mayor intensidad solar.

¿Qué alcaldías están en Alerta Amarilla por calor en CDMX?

Las demarcaciones donde se activó la alerta son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Xochimilco.

El periodo de mayor riesgo se prevé entre las 13:00 y las 18:00 horas, por lo que autoridades pidieron a la ciudadanía extremar cuidados durante ese lapso, especialmente en personas vulnerables como adultos mayores, niñas y niños.

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¿Qué recomendaciones emitió Protección Civil?

Ante este escenario, Protección Civil capitalina recomendó el uso de bloqueador solar, ropa ligera y de colores claros, así como accesorios como sombrero, gorra o gafas de sol para reducir la exposición directa.

También sugirió evitar la ingesta de alimentos en la vía pública, debido a que el calor acelera su descomposición, lo que puede provocar enfermedades gastrointestinales. Asimismo, se pidió limitar la exposición prolongada al sol.

Esta tarde se prevé ambiente muy #caluroso, incremento de nublados sin presencia de lluvia. #Vientos con rachas cercanas a 50 km/h.



Mañana continuará el aumento de temperatura con cielo despejado y sin lluvias.



🌡#Temperatura actual: 31 °C.



Mantente informado.… pic.twitter.com/lVj4EPcKOl — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 28, 2026

Las autoridades recordaron que, en caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911, así como a los servicios de Locatel y Protección Civil. Además, invitaron a mantenerse informados a través de sus canales oficiales para conocer actualizaciones sobre las condiciones climáticas en la ciudad.

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