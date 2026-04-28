Inauguran el Pabellón de Yucatán en la edición 50 del Tianguis Turístico en Acapulco

Yucatán inició con fuerza su participación en la edición número 50 del Tianguis Turístico México 2026, que se celebra en Acapulco, donde consolida su presencia como uno de los destinos más atractivos del país mediante una intensa agenda de promoción, encuentros de negocios y presentación de experiencias turísticas.

El pabellón de Yucatán fue inaugurado por la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora; la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, y el secretario de Fomento Turístico de Yucatán, Darío Flota Ocampo, en representación del Gobernador Joaquín Díaz Mena. Posteriormente, se realizó un corte de listón con las y los expositores yucatecos.

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Durante este importante escaparate turístico, la entidad desarrollará más de mil citas de negocios, además de presentaciones de destino, promoción de experiencias de turismo comunitario y participación en reuniones estratégicas que buscan fortalecer el desarrollo turístico del estado.

La delegación yucateca está integrada por 48 expositores que representan la amplia y diversa oferta turística del estado, desde empresas privadas hasta organizaciones del sector, lo que permite proyectar una imagen integral y competitiva ante compradores nacionales e internacionales.

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En total, cerca de 100 personas participan en la atención a agencias de viajes, turoperadores, aerolíneas, instituciones y empresas interesadas en Yucatán, lo que refuerza la capacidad de vinculación y generación de oportunidades comerciales.