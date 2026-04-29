Rubén Rocha responde a acusaciones de EU: “carecen de fundamento” y acusa ataque a la soberanía

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, respondió públicamente a las acusaciones presentadas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que lo señalan por presuntos vínculos con el narcotráfico y delitos relacionados con armas.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, el mandatario estatal negó de forma contundente los señalamientos y aseguró que carecen de sustento.

Rocha Moya calificó las imputaciones como infundadas y afirmó que serán desmentidas en el momento procesal correspondiente. }

Su postura se da en medio de una creciente atención mediática y política tras la difusión de la acusación por parte de autoridades estadounidenses.

¿Qué dijo Rubén Rocha sobre las acusaciones?

En su pronunciamiento, el gobernador aseguró que rechaza “categórica y absolutamente” los señalamientos en su contra, al considerar que no tienen base legal ni pruebas que los respalden. Además, sostuvo que demostrará su inocencia con claridad conforme avance el proceso.

El mandatario también señaló que el caso no debe interpretarse únicamente como un ataque personal, sino como una acción dirigida contra el proyecto político que representa, en referencia al movimiento de la llamada Cuarta Transformación.

¿Por qué habla de un ataque a la soberanía?

Rocha Moya argumentó que las acusaciones forman parte de una estrategia que, a su juicio, busca afectar la soberanía nacional.

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En su mensaje, mencionó que este tipo de acciones contravienen principios establecidos en la Constitución mexicana, particularmente en lo referente a la autodeterminación del país.

El gobernador enmarcó su defensa en un discurso político más amplio, al vincular el caso con lo que considera una ofensiva contra los liderazgos y las bases del movimiento político al que pertenece.

¿Qué sigue en el caso?

El posicionamiento del mandatario ocurre mientras el caso comienza a escalar en el ámbito internacional. Por un lado, las autoridades estadounidenses mantienen las acusaciones dentro de un proceso judicial en curso; por otro, el gobernador insiste en que se trata de señalamientos sin fundamento.

Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.



Este ataque no es únicamente… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) April 29, 2026

Rocha Moya también dirigió un mensaje a la población de Sinaloa, asegurando que enfrentará la situación con firmeza y que buscará demostrar la falsedad de las acusaciones.

El desarrollo de este caso será clave en los próximos días, tanto por sus implicaciones legales como por su impacto político en México y en la relación con Estados Unidos.

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