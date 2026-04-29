Embajada de EU reacciona a acusaciones contra Rubén Rocha Moya: exige rendición de cuentas y combate a la corrupción

La Embajada de Estados Unidos en México fijó postura tras las acusaciones emitidas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios, señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico y delitos relacionados con armas.

A través de un comunicado difundido por el embajador Ronald Johnson, el gobierno estadounidense subrayó la importancia de fortalecer la rendición de cuentas y el combate a la corrupción como pilares fundamentales en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

¿Qué dijo la Embajada de EU sobre el caso Rocha Moya?

El pronunciamiento indica que las autoridades estadounidenses toman nota de las acusaciones judiciales recientemente reveladas, al tiempo que destacan que la lucha contra el crimen organizado transnacional es una prioridad compartida entre ambos países.

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En el mensaje, se enfatiza que tanto México como Estados Unidos han reiterado su compromiso de reforzar la transparencia, hacer cumplir las leyes y garantizar el respeto al Estado de derecho, en beneficio de sus ciudadanos.

¿Qué implica este posicionamiento para la relación bilateral?

El comunicado destaca que la cooperación entre ambos gobiernos continuará en materia de seguridad, con el objetivo de fortalecer instituciones y promover condiciones de estabilidad.

Asimismo, se subraya que cualquier acto de corrupción que facilite actividades delictivas será investigado conforme a las leyes aplicables.

Sin entrar en detalles específicos sobre los casos individuales, el embajador remarcó que los procesos judiciales deberán seguir su curso legal, lo que incluye la presunción de inocencia de los señalados hasta que se demuestre lo contrario.

Accountability for the Safety of Our Peoples 🇺🇸🇲🇽https://t.co/udTIVwKbKg pic.twitter.com/pWCSyp9k8l — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 29, 2026

¿Qué sigue tras las acusaciones?

El mensaje de la Embajada también deja claro que el combate al narcotráfico y a las redes que lo respaldan seguirá siendo una prioridad en la agenda bilateral.

En este contexto, las investigaciones en curso podrían tener implicaciones tanto legales como políticas en México.

El caso se mantiene en desarrollo, mientras autoridades de ambos países avanzan en sus respectivos procesos y en la coordinación para enfrentar el crimen organizado a nivel internacional.

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