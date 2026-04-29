Simulacro Nacional 2026: fecha, hora y magnitud del sismo hipotético que activará alertas en México

El Gobierno de México anunció la realización del Primer Simulacro Nacional 2026, programado para el miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas, tiempo del centro del país.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) convocó a la población a participar activamente en este ejercicio, considerado clave para fortalecer la cultura de prevención ante desastres naturales.

Este simulacro se basará en un escenario hipotético de un sismo de magnitud 8.2, con epicentro en las costas de Guerrero, una de las zonas sísmicas más relevantes del país. El ejercicio busca evaluar la capacidad de respuesta de autoridades y ciudadanía ante un evento de gran escala.

¿Cómo será el sismo del Simulacro Nacional 2026?

El escenario plantea un movimiento telúrico con epicentro a 55 kilómetros al noroeste de Acapulco, entre Petatlán y Coyuca de Benítez, a una profundidad de 18 kilómetros.

Esta zona forma parte de la llamada “Brecha Sísmica de Guerrero”, donde no se ha registrado un sismo de gran magnitud desde hace más de un siglo.

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Debido a la intensidad del evento hipotético, se espera que en Acapulco los efectos sean extremos, mientras que en la Ciudad de México la percepción será severa, lo que permitirá poner a prueba protocolos de evacuación, comunicación y coordinación entre instituciones.

¿Qué deben hacer ciudadanos y empresas?

La CNPC recomendó a la población participar de manera organizada, identificando rutas de evacuación, puntos de reunión y revisando sus planes de protección civil.

Además, invitó a registrar inmuebles en la plataforma preparados.gob.mx, donde se pueden actualizar protocolos de seguridad en viviendas, oficinas, escuelas y espacios públicos.

El registro estará disponible hasta el 5 de mayo, lo que permitirá a las autoridades contar con mayor información para evaluar la participación y efectividad del simulacro.

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🗓️ 06 de mayo

⏰ 11 h (tiempo del centro)



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¿Por qué es importante participar en el simulacro?

Este tipo de ejercicios permite mejorar la capacidad de reacción ante emergencias reales, reducir riesgos y fortalecer la cultura de prevención en todo el país. Además, cada entidad podrá adaptar el simulacro a sus propios riesgos, en caso de no estar en zonas sísmicas.

El Simulacro Nacional 2026 representa una oportunidad para que millones de personas se preparen ante posibles desastres, en un país con alta actividad sísmica y diversidad geográfica.

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