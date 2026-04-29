Mario Bautista y Aarón Mercury tendrán espectáculo gratis tras Supernova Génesis 2026

Tras el intenso desenlace de Supernova Génesis 2026 el pasado 26 de abril en la Arena Ciudad de México, Mario Bautista y Aarón Mercury han sorprendido a sus seguidores al anunciar un espectáculo gratuito como gesto de unidad y agradecimiento. Noticia que ha generado emoción entre sus seguidores.

Ambos cantantes informaron que darán un espectáculo en agradecimiento al apoyo que recibieron por parte de sus fanáticos. El evento tendrá lugar en la Ciudad de México (CDMX), y se espera que el espectáculo sea una combinación de música en vivo y convivencia con los fans.

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¿Cuándo y dónde se presentarán Mario Bautista y Aarón Mercury?

El evento gratuito de Mario Bautista y Aarón Mercury se encuentra programado para realizarse en un punto emblemático de la Ciudad de México para permitir el acceso masivo de las "Bautisters" y los "Mercurials". De acuerdo con lo señalado por los artistas; el evento será este viernes 1 de mayo de 2026.

Mario Bautista confirma evento junto a Aarón Mercury. / X: @mariobautista_

El evento tendrá lugar en el Monumento a la Revolución, Ciudad de México en punto de las 15:00 horas (tiempo del centro). Este gesto busca cerrar el capítulo de su enfrentamiento deportivo con un mensaje de reconciliación, especialmente tras una velada que fue tendencia global.

Combate de Mario Bautista y Aarón Mercury en Supernova Génesis 2026

El combate entre ambos fue uno de los momentos más explosivos de la noche. Aunque la pelea terminó rápidamente con un nocaut a favor de Aarón Mercury en el primer asalto, el ambiente de rivalidad se transformó en camaradería.

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A pesar de que Mario Bautista sufrió una lesión conocida como la "fractura del boxeador" durante el encuentro, ambos artistas decidieron recompensar a su audiencia con una presentación especial.

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