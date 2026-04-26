Sorprende a pasajeros primer simulacro en la estación del Tren Maya de Calkiní en Campeche

La alarma de una paciente con el virus del Oropouche activó los protocolos para aislarla, bajó del tren de las 12:00 horas que llegó de la ciudad de Mérida a Calkiní, en donde se detectó una mujer con calentura de casi 40 grados, la cual al bajar del Tzimín fue aislada en un cuarto de la estación al que llegó personal del Sistema de Atención Médica de Urgencias para atender y trasladarla al hospital integral IMSS Bienestar para su valoración médica.

Este evento estuvo coordinado por el personal de Salud del Estado y la Dirección del Tren Maya a cargo de Rodolfo Díaz Pérez, gerente de la estación, asimismo estuvo el doctor Erick Ku, director del hospital IMSS Bienestar de Calkiní. Se contó con la presencia del doctor Erick Pensabe, coordinador del Centro Estatal de Emergencia (Cemer) y salud del municipio de Calkiní, así como los paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) quienes atendieron a la paciente.

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Previo a la llegada del Tren Maya se avisó a los pasajeros para que no se sorprendieran cuando escucharan la alerta, por lo que podían abordar el tren de manera normal, mientras que la pasajera contagiada iba a bajar del mismo tren con todos los protocolos y aislándola inmediatamente en un cuarto de esta misma estación, esperando a los cuerpos de emergencia, que la valoraron y la trasladaron al hospital integral IMSS Bienestar para su atención médica.

Por otra parte, el director del IMSS Bienestar Calkiní dio a conocer que el virus del Oropouche es similar al dengue, sin embargo, esto se detecta mediante unos estudios clínicos, mientras que el aislamiento es para evitar que esto se propague, al descartar que sea una enfermedad contagiosa se liberan los protocolos.

El gerente del Tren Maya dijo que esta actividad es la primera que se realiza en la estación Calkiní, por lo que el próximo 6 de mayo de igual forma se sumarán al Simulacro Nacional. En esta ocasión la paciente con el Oropouche fue la trabajadora Neydi Nayeli Novelo, quien abordó el tren en la estación Maxcanu.