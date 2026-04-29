Caen tres sujetos con armas de fuego en Aguacatal, Carmen

Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) pusieron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), en la subsede de la Fiscalía General de la República (FGR), a tres hombres detenidos en dos hechos diferentes en la comunidad de Aguacatal, perteneciente al municipio del Carmen, por el delito de portación de armas de fuego, para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y el deslinde de responsabilidades.

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Según datos recabados, el primer caso se suscitó en la madrugada del miércoles, cuando los elementos de la PEP se encontraban en un filtro de revisión instalado en la comunidad de Aguacatal, Carmen. Cuando circulaba un vehículo que era conducido por un hombre, le marcaron el alto.

Le indicaron que realizarían una inspección de rutina en el interior de la unidad y le fue encontrada un arma de fuego; enseguida fue detenido y trasladado a la subsede de la FGR en Escárcega y puesto a disposición del Ministerio Público Federal para los trámites correspondientes.

El segundo hecho se dio en la mañana del miércoles, cuando los elementos de la Policía Estatal Preventiva realizaban un recorrido de vigilancia por la comunidad de Aguacatal y visualizaron una camioneta donde viajaban dos hombres. Les marcaron el alto al conductor, quien estacionó la unidad, y procedieron a realizar una inspección.

Cuando lograron encontrar un arma de fuego en el interior, procedieron a detenerlos y los trasladaron a la subsede de la FGR, donde fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para los trámites correspondientes.

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JGH