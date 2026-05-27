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Mañanera de hoy 27 de mayo de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este miércoles 27 de mayo desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

27 de may de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este miércoles 27 de mayo.

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Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 27 de mayo.

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