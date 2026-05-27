Mañanera de hoy 27 de mayo de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este miércoles 27 de mayo.
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27/05/2026 a las 07:46
Asimismo, se ha logrado que más de seis mil jóvenes regresen a la escuela y 17 mil 829 reciban sus becas Rita Cetina y Jóvenes Escribiendo el Futuro.
27/05/2026 a las 07:46
La funcionaria destaca que se han ampliando las instalaciones educativas para ofrecer 200 mil nuevos lugares a estudiantes de nivel medio superior.
27/05/2026 a las 07:45
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, presenta los resultados de la estrategia de Atención a las Causas de la Violencia.
27/05/2026 a las 07:43
Este miércoles se encuentra el gabinete de Seguridad para presentar el informe de mayo.
27/05/2026 a las 07:43
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 27 de mayo.
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