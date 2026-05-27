Más de 2 mil 800 embarcaciones siguen sin rampa en Cancún previo a huracanes

Ana Patricia Peralta, presidenta municipal de Benito Juárez, incumplió su compromiso de habilitar una rampa de botado para embarcaciones en Cancún ante la proximidad de la temporada de huracanes, afirmó Francisco Fernández Millán, presidente de los Asociados Náuticos de Quintana Roo.

A menos de una semana de que inicie el periodo de ciclones en el Atlántico, el sector náutico carece de una infraestructura para sacar más de 2,800 embarcaciones a tierra en caso de emergencia, debido a que el único punto disponible en Malecón Tajamar sigue ocupado por las obras del puente Vehicular Nichupté.

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Actualmente solo existe una rampa construida en dicho malecón, pero continúa invadida por la maquinaria de la empresa ICA, encargada de la megaobra federal, lo que imposibilita por completo su uso.

Por otro lado, el proyecto planeado en Puerto Juárez sigue sin avances, luego de más de dos años de promesas de campaña de la actual autoridad del Ayuntamiento. De acuerdo con el dirigente, en el municipio Benito Juárez un total de 15 mil embarcaciones requerirían usar una rampa, de las cuales 2,800 forman parte de los agremiados a la agrupación.

Fernández Millán explicó que adecuar una zona segura y funcional requeriría una inversión de entre 2 y 3 millones de pesos, una cifra mínima considerando el impacto positivo que tendría en la seguridad marítima y ambiental del Caribe Mexicano.

“La rampa permitiría sacar las embarcaciones sin riesgo. El mismo Ayuntamiento mostró interés en el proyecto, por lo que confiamos en que pueda concretarse”, agregó.

Adecuar una zona requiere inversión de entre 2 y 3 millones de pesos / Rodolfo Flores

Consecuencias graves para el sector

Con la temporada prácticamente en curso, la falta de acción concreta pone en entredicho el compromiso de la administración municipal. La ausencia de este espacio no solo representa un peligro para el sector náutico, sino que refleja un incumplimiento que podría tener consecuencias graves en caso de que impacte un ciclón.

Ante este panorama, los empresarios reiteran el llamado a las autoridades para que prioricen la infraestructura prometida antes de que la naturaleza cobre factura.

Proyección en el Atlántico

Por su parte, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica oficializó sus proyecciones meteorológicas para la temporada del Atlántico 2026. El organismo prevé una actividad por debajo de los registros históricos promedio en la cuenca, un comportamiento condicionado por variables climáticas globales de gran escala.

De acuerdo con el reporte técnico de la agencia estadounidense, existe 55% de probabilidades de que el periodo registre un dinamismo inferior a la media. Asimismo, se asigna 35% de opciones a un escenario promedio y apenas 10% a una evolución por encima de la norma.

El marco temporal comenzará formalmente el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre. Durante estos meses, los modelos numéricos anticipan la formación de un rango de entre ocho y 14 sistemas con nombre, cifra que incluye tanto Tormentas Tropicales como huracanes.