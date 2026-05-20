Golpe a la red de García Luna: Tribunal de EE.UU. ordena devolver 578 millones de dólares a México

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó este miércoles que un tribunal del estado de Florida, con sede en Miami, dictó una nueva sentencia condenatoria a favor del Estado mexicano por 578.5 millones de dólares.

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La resolución forma parte de un procedimiento civil de recuperación de activos relacionado con un esquema ilícito de contratación pública vinculado al exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.

¿Quién es Genaro García Luna?

Genaro García Luna se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de México de 2006 a 2012, durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, periodo en el que fue uno de los principales artífices de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. En diciembre de 2019 fue detenido en Estados Unidos y, en febrero de 2023, un jurado en Nueva York lo declaró culpable de cinco cargos federales, incluyendo la dirección de una empresa criminal continua y conspiración para distribuir cocaína. Posteriormente, en octubre de 2024, fue sentenciado a más de 38 años de prisión y al pago de una multa de 2 millones de dólares tras comprobarse que recibió millonarios sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de protección.

A la par del caso penal, las autoridades mexicanas y estadounidenses han impulsado acciones civiles para recuperar los activos obtenidos mediante corrupción en contrataciones públicas durante su gestión. En este entramado, la familia Weinberg —integrada por Samuel y Alexis Weinberg, entre otros— ha sido señalada como socia y prestanombres en los esquemas de desviación de recursos.

Según el Comunicado No. 42 de la SHCP, la nueva sentencia condena justamente a los integrantes de la familia Weinberg y a sus empresas relacionadas a pagar la millonaria suma como reparación del daño patrimonial ocasionado al Estado mexicano.

📢 #Comunicado de prensa



La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, obtiene nueva sentencia a favor del Estado mexicano por más de 578 millones de dólares en caso vinculado a Genaro García Luna



La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Unidad de… pic.twitter.com/6lvpv03qM8 — Hacienda (@Hacienda_Mexico) May 20, 2026

“Durante el proceso se acreditó la intervención de personas físicas y morales que participaron en mecanismos destinados a la obtención indebida de contratos públicos y en la posterior transferencia y ocultamiento de recursos”, detalló la dependencia.

Histórica cifra: Se acumulan más de 3,067 millones de dólares

Esta nueva victoria judicial se suma a las sentencias obtenidas previamente en mayo de 2025 contra Genaro García Luna y su cónyuge por un monto superior a los 2,448 millones de dólares. Con este nuevo fallo, el monto total de las condenas a favor del Estado mexicano asciende a más de 3,067 millones de dólares.

La SHCP destacó que el dictamen forma parte de un acuerdo mediante el cual los condenados deberán entregar activos identificados en distintas jurisdicciones para su liquidación y aplicación al pago parcial de las cantidades determinadas por la autoridad judicial. La UIF anunció que dará seguimiento estricto a la ejecución de este acuerdo en coordinación con las autoridades competentes.

Compromiso institucional

Hacienda refrendó su compromiso de combatir el lavado de dinero, recuperar los recursos sustraídos del patrimonio público y fortalecer la cooperación internacional para prevenir y sancionar operaciones financieras vinculadas con actos de corrupción. Esta acción se enmarca en los esfuerzos del gobierno federal por recuperar fondos desviados durante administraciones anteriores mediante esquemas de corrupción en el sector de la seguridad nacional.

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