Aguinaldo Inapam 2026: quiénes pueden recibirlo y cuáles son los requisitos

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) cuenta con un Programa de Vinculación Productiva que permite a personas de 60 años o más acceder a oportunidades de empleo y, cuando existe una relación laboral formal, obtener las prestaciones establecidas para los trabajadores.

Entre estos derechos se encuentra el aguinaldo en 2026, aunque es importante aclarar que este dinero no lo entrega directamente el Inapam ni corresponde a todas las personas que poseen la credencial del instituto.

El pago depende de que el adulto mayor haya sido contratado formalmente por alguna de las empresas participantes en el programa. En ese caso, el empleador es responsable de cubrir las prestaciones laborales correspondientes.

¿Quiénes reciben aguinaldo por medio del programa del Inapam?

Las personas adultas mayores que cuentan únicamente con su credencial Inapam no tienen derecho automático a recibir un depósito, cheque o transferencia por concepto de aguinaldo.

El beneficio corresponde a quienes obtuvieron un empleo formal mediante el Programa de Vinculación Productiva y mantienen una relación laboral con una empresa.

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En estos casos, los trabajadores adultos mayores tienen los mismos derechos laborales que el resto de los empleados, por lo que corresponde al patrón cubrir las prestaciones previstas en la legislación.

¿Cuáles son los requisitos para entrar al Programa de Vinculación Productiva?

Las personas interesadas deben tener 60 años o más, presentar su credencial vigente del Inapam y llenar una solicitud de inclusión social.

Después del registro, un promotor de Vinculación Productiva realiza una entrevista para conocer el perfil del solicitante. Posteriormente, la persona puede elegir una oferta de actividad productiva o voluntaria y acudir a una entrevista con la empresa correspondiente.

El trámite es gratuito y se realiza mediante los módulos oficiales del Inapam.

¿Cuánto reciben de aguinaldo los adultos mayores?

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece un aguinaldo mínimo equivalente a 15 días de salario.

Por esta razón, la cantidad que puede recibir cada adulto mayor contratado mediante el programa depende del sueldo que perciba y de las condiciones de su relación laboral.

El Inapam no paga directamente este aguinaldo. La responsabilidad corresponde a la empresa que contrató al trabajador, mientras que el instituto funciona como enlace para facilitar oportunidades laborales a las personas adultas mayores.

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