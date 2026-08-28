¿Lloverá en Mérida este fin de semana? Pronóstico para sábado y domingo

Pronóstico del clima en Yucatán: así será el tiempo este sábado y domingo

Yucatán tendrá un fin de semana caluroso, con temperaturas que podrían acercarse a los 40 grados Celsius, aunque también existe posibilidad de lluvias y chubascos, principalmente durante las tardes, de acuerdo con los pronósticos disponibles para este sábado 29 y domingo 30 de agosto.

Para el sábado 29 de agosto, se prevé un ambiente muy caluroso en la entidad, con temperaturas máximas de entre 36 y 40 grados, dependiendo de la zona. En Mérida, algunos pronósticos estiman una máxima cercana a los 33-34 grados, mientras que en otras localidades del interior el termómetro podría alcanzar valores mayores.

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Aunque predominarán los periodos de cielo poco nuboso, no se descarta la formación de chubascos y tormentas aisladas. Un reporte meteorológico señala que las precipitaciones podrían presentarse principalmente durante la tarde, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento en algunas zonas.

Para el domingo 30 de agosto, las condiciones serán similares: continuará el calor intenso, con máximas que podrían rondar los 37 a 40 grados, además de elevada humedad y posibilidad de lluvias durante la tarde y noche.

La diferencia será que la probabilidad e intensidad de las precipitaciones podría variar considerablemente entre municipios. En Mérida, por ejemplo, los pronósticos consultados mantienen una posibilidad de lluvia, aunque con acumulados bajos.

¿A qué hora lloverá este sábado en Yucatán?

Las condiciones más favorables para lluvias y chubascos se concentrarán durante la tarde, particularmente después del periodo de mayor calentamiento del día. Como referencia para Mérida, los pronósticos apuntan a una mayor posibilidad de precipitaciones hacia la tarde y primeras horas de la noche, aunque no se puede establecer una hora exacta para todo Yucatán, ya que las tormentas pueden formarse de manera localizada.

Por ello, para quienes tengan actividades al aire libre, el periodo de 13:00 a 18:00 horas será el que conviene vigilar especialmente, sin descartar lluvias aisladas fuera de ese horario.

¿A qué hora lloverá este domingo en Yucatán?

Para el domingo 30 de agosto, la posibilidad de lluvia también aumenta durante la tarde y noche. Los pronósticos señalan que podrían registrarse chubascos en distintos puntos de Yucatán, aunque su aparición será irregular y dependerá de la evolución de las nubes de tormenta.

En consecuencia, el periodo comprendido aproximadamente entre las 13:00 y 19:00 horas será el de mayor atención para quienes planeen actividades al aire libre. No obstante, una tormenta puede adelantarse o retrasarse algunas horas dependiendo de las condiciones locales.

Calor seguirá dominando

A pesar de la posibilidad de precipitaciones, el calor continuará siendo el protagonista del fin de semana. El pronóstico para la Península mantiene máximas cercanas a los 40 grados Celsius, con mínimas alrededor de los 20-24 grados.

Ante estas condiciones, se recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y 16:00 horas y extremar precauciones ante posibles tormentas eléctricas, especialmente si se realizan actividades en zonas abiertas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene sus pronósticos como referencia oficial y advierte que las condiciones pueden actualizarse conforme evolucionen los sistemas meteorológicos.