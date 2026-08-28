Activan Alerta por desaparición de hombre en Chetumal

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo activó la Alerta 80/FDS/2026 para solicitar el apoyo de la ciudadanía en la búsqueda y localización de Manuel Alberto Hau Flores, de 48 años de edad, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 27 de julio.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la institución, Hau Flores fue visto por última vez en la ciudad de Chetumal, cabecera del municipio de Othón P. Blanco, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su paradero. La denuncia correspondiente fue presentada formalmente el pasado 27 de agosto, un mes después de la fecha en que se le perdió el rastro.

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Según la descripción proporcionada por la Fiscalía, Manuel Alberto es de nacionalidad mexicana, tez morena clara y complexión delgada, con una estatura aproximada de 1.60 metros y un peso de 60 kilogramos. Su cabello es chino, de color negro y corte corto, mientras que sus ojos son pequeños y de color café. Como seña particular, la ficha detalla que cuenta con un tatuaje en el hombro izquierdo que representa una rueda pequeña junto a la figura de un indio, de aproximadamente 12 centímetros, acompañado de un nombre.

Al momento de su desaparición, Manuel Alberto vestía una playera tipo sport de color negro, una bermuda color rojo y sandalias negras, indumentaria que las autoridades solicitan tener en cuenta para facilitar su identificación en caso de ser localizado.

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La Fiscalía General del Estado hizo un llamado a la población para que, en caso de contar con cualquier información relacionada con el paradero de esta persona, se comunique de inmediato a los números de contacto habilitados para este tipo de reportes, al teléfono (983) 835-0050, extensión 1132, o al correo electrónico personas.nolocalizadas@fgeqroo.gob.mx. También se puede acudir a la página de Facebook Búsqueda QRoo, plataforma oficial que la dependencia utiliza para difundir este tipo de alertas.