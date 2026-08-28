Capturan en Jalisco a “La Tía”, presunta líder de célula ligada a narcotráfico y tráfico de migrantes

Autoridades federales detuvieron en Jalisco a cinco personas durante tres cateos realizados en los municipios de Tonalá y Zapopan, informó este viernes el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Entre los detenidos se encuentra Ana “N”, alias “La Tía”, identificada por las autoridades como presunta líder de una célula delictiva relacionada con diversos delitos, entre ellos narcotráfico, secuestro, extorsión y tráfico de personas migrantes.

Los operativos fueron realizados por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Quién es “La Tía”, detenida en Jalisco?

De acuerdo con el reporte difundido por el Gabinete de Seguridad a través de su cuenta de X, Ana “N” es señalada como responsable de encabezar una célula criminal con operaciones vinculadas con distintos delitos.

Las investigaciones también relacionan a los detenidos con el tráfico de personas migrantes desde Ciudad Juárez, Chihuahua, hacia Estados Unidos.

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Las autoridades no detallaron el nombre de la organización criminal a la que presuntamente pertenece la célula ni informaron sobre el tiempo que llevaba bajo investigación.

¿Qué aseguraron durante los cateos en Tonalá y Zapopan?

Durante los tres cateos, los elementos federales aseguraron dos camionetas, dinero en efectivo, teléfonos celulares, equipos de cómputo y terminales de pago.

El Gabinete de Seguridad no precisó el monto del dinero localizado ni la cantidad de dispositivos electrónicos asegurados durante los operativos.

Las cinco personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

En Jalisco, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico ejecutaron tres cateos en Tonalá y Zapopan, donde detuvieron a cinco personas, entre ellas Ana “N”, alias “La Tía”, identificada como líder de una célula delictiva.



Los detenidos están relacionados con delitos de… pic.twitter.com/lUbAnoTK8b — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 28, 2026

Autoridades buscan debilitar operaciones de grupos criminales

El Gobierno federal indicó que este tipo de acciones tienen como objetivo reducir las capacidades operativas de las organizaciones delictivas y proteger la integridad de las personas.

Los operativos en Tonalá y Zapopan forman parte de las acciones coordinadas entre Semar, SSPC y FGR contra células relacionadas con delitos de alto impacto y redes de tráfico de personas.

IO