Adultos mayores de Cancún esperan horas de pie para cobrar su pensión

En el marco del séptimo aniversario del Banco del Bienestar, decenas de adultos mayores acudieron a la sucursal ubicada sobre la avenida José López Portillo, junto a la Guarnición Militar, para cobrar su pensión bimestral. Aunque algunos permanecieron formados durante varias horas, la mayoría coincidió en que el apoyo económico compensa la espera.

La institución se ha consolidado como la red bancaria más grande del país, con más de 3 mil sucursales y alrededor de 35 millones de beneficiarios de los Programas para el Bienestar, además de ser la única encargada de dispersar pensiones, becas y apoyos sociales del Gobierno de México.

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Desde temprana hora comenzaron a llegar los beneficiarios. Algunos encontraron sombra bajo la techumbre de la sucursal, mientras otros permanecieron durante varios minutos bajo el sol conforme avanzaba la fila. “A veces llegamos desde las siete de la mañana y salimos hasta las cuatro de la tarde”, comentó Raymundo, de 80 años, quien en esta ocasión arribó a las ocho de la mañana para realizar su cobro. Como muchos otros usuarios, acudió sin compañía.

Luz María, de 66 años, aseguró que el tiempo de espera depende de la cantidad de personas que asisten ese día. “A veces son muchas horas, pero sí vale la pena el apoyo del Gobierno”, expresó mientras esperaba su turno.

Muchas personas, algunas con impedimento físico, llegaron sin sus hijos o parientes / Liza Vera

Por su parte, Rosa Yolanda destacó la atención del personal, aunque consideró insuficiente la capacidad de la sucursal. “Nos tratan bien, pero hay pocas cajas para tanta gente. Debería haber más sucursales para que el servicio fuera más rápido. Abren a las nueve, pero mucha gente llega desde las siete; aun así, la fila está avanzando bien”, señaló.

Los propios beneficiarios reconocieron que el personal brinda prioridad a quienes presentan problemas de movilidad. “No debe molestar que pasen primero a quienes no pueden caminar, porque para allá vamos todos”, comentó Elia.

No obstante, uno de los aspectos que más llamó la atención durante el sondeo fue observar a numerosos adultos mayores realizando solos el trámite. “Hay muchos que vienen sin que los acompañen sus hijos o familiares, aun cuando algunos tienen dificultades para caminar”, lamentó Roxana.

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Más allá de las filas y el tiempo de espera, la jornada reflejó una realidad cotidiana: adultos mayores que, con paciencia, acuden cada dos meses por un recurso que representa un respaldo importante para su economía y una oportunidad para conservar su independencia.

El Banco del Bienestar fue creado durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y fortalecido por la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo. Actualmente, cuenta con un sistema de dispersión destinado a garantizar la entrega oportuna de pensiones, becas y apoyos a las personas beneficiarias de los programas sociales.