Helicóptero de Eduardo Ramírez realiza descenso de emergencia en Chiapas; gobernador sale ileso

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, y funcionarios que lo acompañaban resultaron ilesos este viernes después de que el helicóptero en el que viajaban realizara una maniobra de emergencia y descendiera de forma intempestiva en el municipio de Pantepec.

El momento fue captado por habitantes de la zona, quienes grababan la llegada de la comitiva oficial. En las imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo la aeronave cambia bruscamente de trayectoria cuando se encontraba a poca distancia del suelo.

La maniobra provocó que varias personas que permanecían cerca del sitio corrieran para resguardarse ante el riesgo de que el helicóptero pudiera impactarse.

¿Qué pasó con el helicóptero del gobernador de Chiapas?

Eduardo Ramírez confirmó posteriormente el incidente a través de sus canales oficiales y explicó que un cruce de aves, además de las condiciones de poca visibilidad, obligó a los pilotos a modificar la trayectoria de la aeronave.

El mandatario reconoció la actuación de la tripulación y señaló que la maniobra permitió evitar un incidente de mayores consecuencias.

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Ramírez viajaba acompañado por integrantes de las áreas de Infraestructura, Comunicación Social y Atención Ciudadana como parte de una gira de trabajo por Pantepec.

Eduardo Ramírez y su gabinete resultaron ilesos

Tras el descenso de emergencia, el gobernador informó que tanto él como sus acompañantes se encontraban fuera de peligro.

El mandatario estatal aprovechó el episodio para agradecer a los pilotos por su actuación y publicó un mensaje en el que hizo referencia al valor de la vida y del tiempo.

¿Qué hacía Eduardo Ramírez en Pantepec?

La visita del gobernador formaba parte de una agenda para inaugurar infraestructura educativa en el municipio.

Durante la jornada se reportó la entrega de obras en la Escuela Primaria Sabino Fiacro López y en el Telebachillerato Número 34 “Diego Rivera”, con una inversión superior a los 2 millones de pesos.

El Gobierno de Chiapas señaló que, con estas acciones, la inversión destinada al mejoramiento de planteles educativos en Pantepec suma 6.6 millones de pesos.

IO