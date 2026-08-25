Médicos jubilados podrán ganar alrededor de 20 mil pesos al mes sin perder su pensión en nuevos consultorios de Salud

El Gobierno de México lanzó una convocatoria dirigida a médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud, incluidos aquellos que ya se encuentran jubilados, para integrarse a los 12 mil 750 nuevos consultorios de atención primaria que comenzarán a operar como parte del Servicio Universal de Salud.

Durante la conferencia matutina de este martes 25 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que los profesionales jubilados podrán incorporarse al proyecto sin perder ni suspender la pensión que actualmente reciben.

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, adelantó que para médicos y médicas se contempla una remuneración de alrededor de 20 mil pesos libres, aunque las condiciones específicas dependerán del tipo de consultorio y turno.

¿Cuánto ganarán los médicos jubilados que se integren al programa?

Clark explicó que el salario estimado para médicos será de aproximadamente 20 mil pesos libres. El monto definitivo, esquema de pago y condiciones laborales serán detallados en la convocatoria oficial.

La contratación será compatible con la jubilación, por lo que los médicos y demás trabajadores retirados seguirán recibiendo su pensión mensual y, adicionalmente, recibirán el pago correspondiente por trabajar en estos consultorios.

Noticia Destacada Gobierno federal moderniza compra de medicamentos: así cambiará el abasto en IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar

“Es un grupo que nos interesa muchísimo que participe”, destacó el funcionario.

La convocatoria abrirá el 14 de septiembre y permanecerá disponible hasta el 31 de octubre. Además de médicos, podrán registrarse enfermeras y enfermeros con licenciatura, técnicos y auxiliares.

¿Cuándo comenzarán a operar los nuevos consultorios?

La nueva red de atención primaria iniciará operaciones a partir de enero de 2027 en las 24 entidades donde funciona IMSS Bienestar.

El Gobierno prevé instalar 12 mil 750 consultorios, que permitirán incrementar hasta en 40 millones las consultas de atención primaria disponibles para la población.

Los espacios tendrán personal con capacidad para prescribir medicamentos, expediente médico electrónico, internet y equipo básico de exploración.

También dispondrán de 90 tipos de medicamentos gratuitos y funcionarán de 08:00 a 20:00 horas entre semana, además de un turno de 08:00 a 14:00 horas durante el fin de semana.

Farmacias del Bienestar llegarán a 24 estados

El plan forma parte de una estrategia más amplia que incluye la expansión de las Farmacias del Bienestar.

A partir de septiembre comenzará la apertura progresiva de 6 mil 567 puntos en los 24 estados integrados al IMSS Bienestar, proceso que deberá concluir en noviembre.

Las personas atendidas mediante Salud Casa por Casa podrán recibir recetas para 22 tipos de medicamentos, principalmente destinados a enfermedades leves y al control de padecimientos como diabetes e hipertensión.

Salud Casa por Casa acumula casi 25 millones de consultas

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que Salud Casa por Casa cuenta con alrededor de 20 mil profesionales de la salud y ha realizado casi 25 millones de consultas desde el inicio del programa.

Además, se han practicado 17.1 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos, atendido 44 mil 495 urgencias y referido a cerca de 900 mil personas a instituciones del sector salud.

Con los nuevos consultorios, la administración federal busca fortalecer la atención preventiva y ofrecer un primer punto de contacto para padecimientos que no requieren acudir directamente a un hospital.

IO