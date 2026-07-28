¿Cuándo hacen el pago de la Pensión IMSS e ISSSTE de agosto 2026? Calendario completo

Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) están a punto de recibir su pago correspondiente al mes de agosto.

Como es habitual, los beneficiarios que reciben pensión por parte del ISSSTE podrán ver reflejado su pago antes que los del IMSS, solo porque así están diseñados los calendarios de cada institución.

¿Qué día pagan la pensión de agosto 2026 en el IMSS?

Para los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social el día de pago será el próximo lunes 3 de agosto, ya que el primero del mes cae en sábado, por lo que el primer día hábil es el mencionado.

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¿Cuándo depositan el pago de la pensión del ISSSTE de agosto 2026?

Por su parte, los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado recibirán la dispersión de sus recursos el jueves 30 de julio, dos días antes del término del mes en curso.

Calendario completo de pagos IMSS e ISSSTE de agosto a diciembre 2026

ISSSTE

Agosto: jueves 30 de julio

Septiembre: viernes 28 de agosto

Octubre: miércoles 30 de septiembre

Noviembre: jueves 29 de octubre

Aguinaldo: primera quincena de noviembre

Diciembre: viernes 27 de noviembre

IMSS

Agosto: lunes 3

Septiembre: martes 1

Octubre: jueves 1

Noviembre: lunes 2

Diciembre: martes 1