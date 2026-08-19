Indígenas de Campeche piden mayor representación rumbo a las elecciones 2027

Las y los indígenas de Campeche pidieron a las autoridades electorales una mayor participación y representación en el Proceso Electoral Local 2026-2027, al considerar indispensable que sus necesidades, derechos y propuestas estén presentes en la agenda política y en los espacios de toma de decisiones. El planteamiento se realizó durante la presentación del Primer Encuentro de Comunidades y Pueblos Originarios, Campeche 2026, que tendrá como sede al Estado los días 28 y 29 de agosto.

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Evangelina del Carmen Zapata Dittrich, secretaria general del Consejo Nacional Mexicano de los Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas, destacó que desde hace un año se trabaja en la capacitación de integrantes de las comunidades, especialmente mujeres, para fortalecer su participación política y electoral, con el respaldo de las instituciones.

El encuentro será resultado de la coordinación entre el Consejo Nacional, el Instituto Electoral del Estado (IEEC), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhecam) y el Tribunal Electoral del Estado (TEEC).

Itzel Aguilar Ambrocio, vocal de la Junta Local Ejecutiva del INE Campeche, señaló que el objetivo es generar un espacio de diálogo directo con las comunidades, acercarlas a las instituciones y fortalecer el ejercicio pleno de sus derechos, así como impulsar medidas que permitan una representación efectiva y que sus necesidades sean incorporadas a las decisiones públicas.

Por su parte, el consejero del IEEC, Danny Góngora Moo, resaltó que uno de los ejes será la acción afirmativa indígena. Explicó que se abordarán las experiencias de las consultas realizadas durante el proceso electoral 2023-2024 y los mecanismos utilizados para verificar la pertenencia indígena de las candidaturas, con el propósito de garantizar una representación auténtica de las comunidades.

El programa contempla conferencias sobre participación de la mujer indígena en cargos de elección, derechos político-electorales de las juventudes, sistemas normativos indígenas, participación de las mujeres, acciones afirmativas, registro de candidaturas y recursos jurídicos para la protección de los derechos políticos.

El 29 de agosto también se analizarán los avances, logros y retos en materia político-electoral de los pueblos originarios y comunidades indígenas, además de los mecanismos jurídicos para defender sus derechos.

La representante de la Codhecam, Mariana Fernández, subrayó que participar no significa únicamente votar, sino conocer los mecanismos para ejercer plenamente los derechos político-electorales y, cuando exista interés, acceder también a candidaturas y cargos de representación.

El encuentro, que se desarrollará en el Instituto Tecnológico de Calkiní (Itescam), iniciará desde las 8:00 horas el viernes 28 de agosto, con registro, ceremonia, bienvenida e inauguración, mientras que las conferencias comenzarán a las 9:30. El sábado 29, las actividades arrancarán a las 9:00 horas y concluirán con la clausura y una ceremonia tradicional.

Las instituciones participantes coincidieron en que este primer encuentro debe convertirse en el punto de partida para una comunicación más cercana con los pueblos originarios y para construir una democracia campechana más incluyente, participativa y respetuosa de su diversidad cultural.

JGH