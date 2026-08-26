Santiago Nieto será coordinador de Morena en Querétaro rumbo a las elecciones de 2027

Santiago Nieto fue designado como coordinador de Morena en Querétaro rumbo a las elecciones de 2027, después del proceso interno definido mediante encuesta y cuyos resultados fueron dados a conocer este miércoles por la dirigencia nacional del partido.

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, encabezó el anuncio, mientras que Nieto recibió el respaldo de varios de los perfiles que participaron en la contienda interna y de militantes de la entidad.

Sin embargo, Morena no hizo públicos los resultados detallados de las encuestas que llevaron a su designación.

¿Quiénes respaldaron a Santiago Nieto en Querétaro?

Entre los cuadros del partido que acompañaron el nombramiento estuvieron Beatriz Robles, Astrid Ortega, Luis Humberto Fernández, Ángel Balderas Puga, Gilberto Herrera, Jonathan Noé y Pueblita Rangel.

La definición coloca a Nieto como una de las principales figuras de Morena en Querétaro de cara al proceso electoral del próximo año.

Noticia Destacada Citlalli Hernández aclara que no hay proceso de expulsión contra Rubén Rocha Moya en Morena

Nieto ya había buscado previamente la precandidatura del partido a la gubernatura de Querétaro, aunque en aquella ocasión Morena optó por Celia Maya.

Santiago Nieto respalda revisión de candidaturas rumbo a 2027

Tras su designación, Nieto celebró la creación de un Comité de Integridad para que el Instituto Nacional Electoral, en coordinación con autoridades financieras y de seguridad, revise posibles riesgos relacionados con las candidaturas que competirán en 2027.

También expresó su respaldo a la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el caso de Rubén Rocha Moya, al señalar que el interés de la población debe colocarse por encima del interés personal.

Niega conflicto por el cargo de Carla Humphrey en el INE

Santiago Nieto también rechazó que exista un conflicto entre su nueva responsabilidad política y el cargo de su esposa, Carla Humphrey, como consejera del Instituto Nacional Electoral.

“Mi esposa es una mujer independiente, una profesionista, que ha desarrollado su vida profesional con independencia de la mía”, afirmó.

Presentamos a @SNietoCastillo, Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Querétaro. pic.twitter.com/U35LP2OZQU — Morena (@PartidoMorenaMx) August 26, 2026

Morena avanza con sus coordinadores para 2027

La designación en Querétaro se suma a otras definiciones recientes del partido rumbo a las elecciones de 2027.

Nora Ruvalcaba fue nombrada coordinadora en Aguascalientes, Pablo Gutiérrez Lazarus en Campeche y Rosa María Bayardo en Colima.

Estos nombramientos forman parte de los procesos políticos internos de Morena y sus aliados antes de que comiencen formalmente los tiempos electorales para registrar precandidaturas y candidaturas.

IO