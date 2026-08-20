Investiga INE Nacional desvío en el PAN en Campeche

La queja presentada por Francisco Portela Rodríguez, presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) del PAN en Campeche, por el presunto manejo irregular y la falta de entrega de prerrogativas por parte del Comité Directivo Estatal (CDE), encabezado por Wendy Fabiola Casanova Mendoza, se encuentra en manos de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

La vocal ejecutiva del INE en Campeche, Itzel Aguilar Ambrocio, confirmó que este tipo de inconformidades corresponde atenderlas a las oficinas centrales del organismo electoral. Recordó que los partidos políticos y sus representantes tienen derecho a presentar quejas cuando estimen que sus prerrogativas han sido afectadas.

Noticia Destacada Campeche en alerta por lluvias y tormentas eléctricas

Explicó que la Junta Local Ejecutiva del INE en Campeche no da seguimiento específico al procedimiento, debido a que la denuncia fue presentada directamente ante la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos. Hasta el momento, el órgano electoral local no cuenta con información sobre el avance o contenido de la investigación.

Aguilar Ambrocio precisó que, en caso de que la Dirección de Prerrogativas requiera información o documentación, la Junta Local deberá atender los requerimientos correspondientes como parte del procedimiento.

La controversia surgió luego de que Portela Rodríguez denunciara que el CDM de Campeche no ha recibido las prerrogativas que le corresponden desde hace casi un año, periodo que ha transcurrido desde que ganó la elección interna y asumió la presidencia del organismo municipal panista.

Ante estos señalamientos, la vocal ejecutiva evitó adelantar conclusiones sobre un posible manejo irregular de recursos o una violación a la normativa electoral, al subrayar que la Junta Local desconoce el fondo de la queja. “Sería especular”, señaló al ser cuestionada sobre la posibilidad de sanciones contra el partido, pues primero debe conocerse el contenido de la denuncia, realizarse la investigación correspondiente y determinarse si hubo alguna afectación a las prerrogativas.

La funcionaria agregó que será la instancia central competente la que, una vez desahogado el procedimiento, determine la resolución correspondiente y, en su caso, establezca si existe alguna responsabilidad y qué tipo de sanción podría aplicarse.