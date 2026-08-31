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Realizan marcha para conmemorar el mes de la Biblia más de mil participantes en Felipe Carrillo Puerto

La marcha dio inicio la tarde de este lunes a un costado del Hospital General, para luego encaminarse sobre la avenida Benito Juárez, hasta llegar a la altura de la glorieta.

Justino Xiu Chan

Por Justino Xiu Chan

31 de ago de 2026

1 min

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Durante la marcha los participantes realizaron danzas de su congregación.
Durante la marcha los participantes realizaron danzas de su congregación. / Foto: Por Esto!

Con la participación de más de mil integrantes de 15 congregaciones, llevaron a cabo la marcha para conmemorar el Mes de la Biblia mismo que concluyó en el parque principal con actividades culturales.

La marcha dio inicio la tarde de este lunes a un costado del Hospital General, para luego encaminarse sobre la avenida Benito Juárez, hasta llegar a la altura de la glorieta Benito Juárez. En el trayecto grupo de jóvenes realizaban diferentes tipos de danza propias de su iglesia.

Mientras que otros portaban cartulinas con diferentes leyendas cuya leyenda hacía referencia a "Porque de tal manera Amo Dios al mundo, que dio a su hijo unigénito para que todo aquel, que en él ore, no se pierda más, tenga una vida eterna, San Juan 3.16”.

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Así se desplazaron hasta la avenida Lázaro Cárdenas y doblar a la izquierda para más tarde llegar a la altura de la calle 66 para luego seguir sobre esta calle hasta llegar al parque principal para llevar a cabo una actividad cultural.

En la seguridad vial participaron elementos de la Dirección de Tránsito Municipal y elementos de la Comisión Nacional Emergencia.

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