Mañanera de hoy 10 de septiembre  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este jueves 10 de septiembre.
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10/09/2026 a las 07:42
Se trata de acciones que entraron en el paquete económico 2027 y algunas adicionales para apoyarlas por parte de el IMSS y de la Secretaría del Trabajo.
10/09/2026 a las 07:42
Hoy se hablará de algunas facilidades y beneficios para las micro y pequeñas empresas.
10/09/2026 a las 07:42
Posterior a este evento, la mandataria se trasladara a Hidalgo, para concluir su gira del fin de semana.
10/09/2026 a las 07:41
El domingo, al ser 13 de septiembre, la presidenta Sheinbaum encabezará el evento por la conmemoración de los Niños Héroes en el Altar a la Patria en Chapultepec.
10/09/2026 a las 07:41
Ya para el sábado, la Presidenta de México visitará los estados de Yucatán y Quintana Roo.
10/09/2026 a las 07:41
Para mañana viernes visitará mañana Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Oaxaca y Campeche.
10/09/2026 a las 07:41
Sheinbaum Pardo anuncio que hoy continúa con su gira "Honestidad y Resultados" visitando Tamaulipas y Veracruz.
10/09/2026 a las 07:41
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 10 de septiembre.
IO