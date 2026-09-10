Por deudas, hombre asesinó a sus padres en Tamaché, Mérida; confirman su detención por parricidio

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron a Mario H.C., de 48 años de edad, presunto autor del asesinato de sus padres, dos adultos mayores de 86 y 76 años, que ocurrió en la comisaría de Tamanché, norte de Mérida.

De acuerdo con los primeros reportes, el doble crimen estaría relacionado con el dinero obtenido por la venta de un predio propiedad de las víctimas. El ahora detenido presuntamente tenía problemas económicos derivados de sus adicciones, situación que presuntamente lo llevó a planear el robo y sustrajo al menos 500 mil pesos de lo que quedaba de la venta del terreno.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del lunes. Según las investigaciones, el hombre engañó a sus hermanas al asegurarles que llevaría a sus padres a la playa, para posteriormente cometer el ataque en contra de ambos. Pasadas las horas sin saber de sus padres, una de las hijas acudió a la casa para averiguar lo que ocurría.

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El presunto homicida planeó el crimen, pues el lunes por la mañana se comunicó con sus hermanas para decirles que llevaría a sus papás al puerto a visitar a unos familiares. Una de ellas relató que, al transcurrir el día y no poder localizarlos, decidieron ir a la casa de sus progenitores para averiguar lo que ocurrió con ellos.

“Era medianoche, ya nos íbamos a ir cuando una vecina dijo que si ya habíamos revisado la casa. Comenzamos a ver por las ventanas, fue cuando descubrimos los cuerpos: el papá estaba en la cocina y el de la mamá, en el baño. Ambos presentaban heridas de arma blanca”, relató.

Añadió que encontraron la manera de ingresaron a la casa y solicitaron ayuda a través de los números de emergencias 9-1-1 para pedir ayuda. El dinero que los padres habían obtenido por la venta de un terreno, cuyo valor en esta zona de la ciudad es elevado, ya no estaba.

Tras recibirse el reporte, agentes policiacos acudieron al lugar y activaron los protocolos correspondientes. Agentes de investigación de la SSP, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), quedaron a cargo de las actuaciones para esclarecer el caso.

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Tras las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) lograron ubicar y detener al sospechoso. Las fichas del Registro Nacional de Detenciones (RND) establecen que la captura se efectuó en la avenida Itzaes, en Mérida, a las 14:25 del martes, cuando caminaba por la zona.

Sin embargo, versiones extraoficiales indican que previamente lo localizaron en un domicilio ubicado en la calle 31 de Komchén, también comisaría de Mérida, donde, según señala la gente, se vende y consume drogas. Presuntamente, en ese sitio, Mario debía una fuerte suma de dinero por sus adicciones, probablemente motivo por el cual planeó robarles a sus padres a quienes finalmente privó de la vida la mañana del lunes.

La Fiscalía General del Estado (FGE) integrará la carpeta de investigación y presentará ante un Juez de Control los elementos de prueba correspondientes para definir la situación jurídica del ahora detenido, a quien se le atribuyen, de manera preliminar, los delitos de homicidio calificado, feminicidio y robo con violencia agravado.