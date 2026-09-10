Yucatán suma ocho meses de crecimiento industrial y se coloca entre los seis estados con mejor desempeño

Yucatán acumula ocho meses consecutivos de incrementos en su actividad industrial, un comportamiento que contrasta con la caída generalizada que enfrenta el país y con el desplome que padecen sus vecinos Quintana Roo y Campeche, de acuerdo con cifras difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La racha arrancó en octubre del 2025, después de que en septiembre de ese año la actividad industrial del estado cayera 1.9% frente al mismo mes del 2024. Desde entonces, las variaciones anuales no se han detenido: 2.5% en octubre, 2.4% en noviembre, 4.8% en diciembre, 1.8% en enero del 2026, 1.3% en febrero, 3.2% en marzo, 10.3% en abril y 3.7% en mayo, el dato más reciente que reporta el organismo.

Con ese 3.7% anual, Yucatán se ubicó en mayo del 2026 como el sexto estado con mayor incremento industrial del país, aunque de abril a mayo el avance mensual fue de apenas 0.2 por ciento, una desaceleración que, aun así, superó a Nuevo León, Sonora y Tabasco, que registraron 0.1% cada uno.

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El estado es, además, una de las 16 entidades donde la industria creció de abril a mayo del 2026 y una de las 12 donde también avanzó en su comparación anual, en un país donde la actividad industrial bajó 0.6% de mayo del 2025 a mayo del 2026 y cayó en 18 de las 32 entidades.

Motores del repunte

Yucatán es el tercer estado con mayor incremento anual en minería, con 34.2%, una cifra 7.4 veces superior al alza nacional de 4.6 por ciento. Solo lo superan Tamaulipas, donde la actividad minera se duplicó con creces (106.3%), y el Estado de México, con 42.6 por ciento. En la entidad, la minería es de tipo no petrolero e incluye la extracción de materiales para la construcción en bancos de piedra y canteras.

El sector eléctrico también tira del carro: Yucatán tiene el cuarto mayor incremento anual en generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final, con 12.9%, sólo detrás de Nayarit (60.5%), Oaxaca (17.9%) y Querétaro (14.1%), mientras que a nivel nacional el sector cayó 0.9 por ciento.

Ese impulso eléctrico coincide con la entrada en operación, el 12 de mayo del 2026, de la Central de Ciclo Combinado Elvia Carrillo Puerto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Mérida, con una capacidad neta instalada de 499 megawatts que, según la propia comisión, beneficiará a más de 1.53 millones de habitantes.

El repunte industrial se produce en un estado tradicionalmente identificado con el comercio y los servicios, no con la manufactura o la extracción de minerales, lo que subraya el peso creciente que la minería no petrolera y la generación eléctrica han tomado en la economía yucateca durante el último año.

La construcción avanza con Vivienda para el Bienestar

En construcción, Yucatán registra el octavo mayor incremento anual del país, con 5.1%, en un sector que a nivel nacional se contrajo 0.5 por ciento. El programa federal Vivienda para el Bienestar es, de acuerdo con el reporte, uno de los factores que sostiene esta actividad en el estado. Encabezan la lista nacional Tlaxcala (85.4%), Hidalgo (61.6%), Estado de México (28.6%), Colima (26.4%), Guanajuato (9.1%), Querétaro (7.6%) y Jalisco (5.3%).

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La manufactura, el único tropiezo

El único sector que retrocede en Yucatán es la industria manufacturera, con una caída de 3.1% anual, el doble de la contracción nacional de 1.4 por ciento. Ese descenso coloca al estado como la décima entidad con mayor caída manufacturera del país, detrás de Morelos (-25.8%), Oaxaca (-10.9%), Puebla (-7.1%), Aguascalientes (-6.4%), Guerrero (-6.3%), Chiapas (-6.1%), Coahuila y San Luis Potosí (-5.2% cada uno) y la Ciudad de México (-4.9%).

En el otro extremo, Tabasco es la entidad donde más subió la manufactura en un año, con 23.5 por ciento. Campeche, por su parte, tiene el segundo mayor incremento manufacturero anual del país, con 19.1%, pero ese avance no bastó para salvar su desempeño industrial general, que cayó 5.2% debido a los desplomes en construcción (-19.6%), minería (-2.7%) y electricidad (-2.5%).

Yucatán crece mientras sus vecinos caen

El contraste regional es uno de los datos más contundentes del reporte: mientras la actividad industrial de Yucatán aumentó 3.7% en el último año, la de Campeche cayó 5.2% y la de Quintana Roo se desplomó 29 por ciento, la mayor caída anual del país, arrastrada por retrocesos de 36.7% en construcción, 20.7% en minería y 7.6% en generación y transmisión de electricidad; sólo su industria manufacturera creció, 2.2% anual.

Paradójicamente, Quintana Roo fue el estado con el mayor incremento industrial mensual del país entre abril y mayo del 2026, con 11.5%, un salto que no logró revertir su tendencia negativa en el comparativo anual.

En el ranking nacional de crecimiento industrial anual, encabezado por Hidalgo (19%), Colima (11%), Nayarit (8.6%), Estado de México (7.9%) y Veracruz (7.3%), Yucatán ocupa el sexto lugar con 3.7 por ciento, seguido de Michoacán (3.5%), Tlaxcala (3.3%), Tamaulipas (3.2%) y Tabasco (2.4%). En el lado opuesto, Querétaro es la entidad donde menos bajó la actividad industrial, con una caída de apenas 0.4% anual, y Oaxaca registra el peor desempeño mensual del país, con un desplome de 15.4% entre abril y mayo del 2026.

La divergencia entre Yucatán y sus vecinos también expone modelos económicos distintos dentro de la Península: mientras Quintana Roo depende en buena medida de la construcción vinculada al turismo, un sector que se contrajo con fuerza en el último año, Yucatán ha diversificado su base industrial hacia la minería no petrolera, la generación eléctrica y, en menor medida, la vivienda de interés social.

Los ocho meses de crecimiento consecutivo colocan a Yucatán como una de las pocas entidades del Sureste mexicano que logra sostener su actividad industrial en un entorno nacional adverso, apoyada en minería, energía y construcción, pero con una manufactura que, mes con mes, sigue perdiendo terreno frente al resto del país.

El reto para las autoridades estatales será evitar que ese rezago manufacturero, el doble de profundo que el promedio nacional, erosione en el mediano plazo el impulso que hoy sostienen la minería y la energía.