Segey mantiene clases en línea en primaria de Tizimín tras derrumbe de techo que lesionó a 3 alumnos

Los alumnos de la primaria Manuel Alcalá y Alcalá en Tizimín continuarán sus clases a distancia mientras concluyen las revisiones técnicas y se realizan trabajos para garantizar la seguridad del plantel, después del desprendimiento de parte del techo de un salón de cuarto grado que dejó tres estudiantes lesionados.

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) informó que el regreso a las aulas sólo será autorizado cuando Protección Civil determine que el inmueble puede utilizarse sin riesgo para alumnos, docentes y personal escolar.

El accidente ocurrió el lunes 7 de septiembre en un aula ubicada en el segundo nivel de la escuela, en el Centro de la ciudad.

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Parte del plafón se desprendió y cayó sobre estudiantes de cuarto grado. Tres resultaron lesionados; dos presentaron golpes en la cabeza y uno requirió traslado para valoración médica. Las heridas no fueron reportadas como graves.

El incidente obligó a desalojar el plantel y acordonar el área afectada mientras personal de emergencia y Protección Civil realizaba las primeras revisiones.

La escuela es uno de los planteles de mayor antigüedad de Tizimín. Cuenta con más de un siglo, condición que aumentó la preocupación de los padres de familia sobre el estado general del inmueble.

Al día siguiente, personal técnico de la Segey y de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán amplió la inspección a otras áreas de la escuela. Una revisión preliminar detectó filtraciones de agua y corrosión en algunos techos antiguos, por lo que especialistas plantearon retirar acabados deteriorados y corregir niveles en las azoteas para evitar nuevas acumulaciones de humedad.

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La evaluación no se limita al salón donde ocurrió el desprendimiento. Las autoridades revisan el resto de las aulas y estructuras antes de definir las obras de mantenimiento, rehabilitación o reforzamiento necesarias.

Mientras concluyen los dictámenes, los estudiantes mantendrán sus actividades escolares de manera virtual. La medida busca evitar que la comunidad educativa regrese al edificio antes de que se determine con precisión qué áreas requieren intervención.

La Segey también informó que mantiene seguimiento médico a los alumnos afectados y contacto permanente con sus familias.

El retorno a clases presenciales dependerá de los resultados de las inspecciones y de que Protección Civil emita un dictamen favorable sobre las condiciones de seguridad del inmueble educativo.